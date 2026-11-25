El estreno de La invitación, la nueva comedia dramática dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Penélope Cruz, está generando un fenómeno inesperado fuera de las salas de cine: varias parejas aseguran haber tomado la decisión de divorciarse tras verla.

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Así lo confirmaron la actriz española y los guionistas de la cinta, quienes destacan cómo una historia íntima sobre los secretos matrimoniales está provocando conversaciones incómodas, pero necesarias, entre los espectadores.

La trama de La invitación parte de una premisa cotidiana que escala hacia la tensión emocional.

Joe y Angela, interpretados por Seth Rogen y Olivia Wilde, atraviesan un momento complejo en su relación cuando reciben en casa a sus vecinos de arriba, papel a cargo de Edward Norton y Penélope Cruz.

Lo que empieza como una reunión social tranquila se transforma en un intercambio sin filtros donde salen a la luz inseguridades, deseos ocultos y verdades que ambos matrimonios preferían callar.

Según contó la propia Penélope Cruz en declaraciones recogidas por la revista People, la reacción de la audiencia ha superado las expectativas del equipo. “Algunas personas incluso nos escriben para darnos las gracias por su divorcio”, señaló la intérprete, subrayando que la honestidad del guion ayuda a destrabar charlas postergadas.

No obstante, el impacto funciona en dos vías: Cruz también aclaró que otros espectadores se acercan para agradecer que la historia les permitió identificar y resolver crisis antes de que fuera tarde.

El efecto de la película en la vida real de quienes van a verla no es un caso aislado. De acuerdo con lo expresado por los guionistas Will McCormack y Rashida Jones, es habitual que el público los detenga en la calle para contarles que pusieron fin a su matrimonio después de la función.

Lejos de mostrarse preocupados, ambos creadores tomaron el fenómeno con humor. En sus declaraciones aseguraron que esperan que no les lleguen tantas historias de reconciliación porque les resultan “menos interesantes”, argumentando que, si una proyección detona una separación, probablemente la cinta “simplemente precipitó un proceso que iba a ser más largo”.

Para entender el alcance de esta producción conviene mirar su origen. La invitación es la adaptación estadounidense de Sentimental (2020), película española escrita y dirigida por Cesc Gay, basada a su vez en su exitosa obra de teatro Los vecinos de arriba.

En esta nueva lectura, Olivia Wilde traslada el conflicto al contexto norteamericano, apoyándose casi exclusivamente en el ritmo de los diálogos, las miradas y la incomodidad que surge cuando se rompen las normas de cortesía.

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Sin recurrir a grandes efectos visuales ni giros artificiosos, la directora sostiene la tensión en un mismo espacio cerrado, convirtiendo al espectador en un testigo directo de la velada.

La crítica coincide en señalar el trabajo de Penélope Cruz como el eje central de la película. Su personaje combina ironía, provocación y naturalidad, consolidando una de las actuaciones más comentadas de su carrera reciente y posicionándola en las conversaciones preliminares rumbo a la temporada de premios de Hollywood.