Marvel Studios volvió a sacudir a los fanáticos de Avengers: Doomsday este lunes 23 de noviembre, luego de dar a conocer el esperado tráiler final de una de las producciones más ambiciosas y esperadas de la franquicia.

El lanzamiento de este nuevo adelanto ha despertado una enorme expectativa entre el público, que cuenta los días para el estreno oficial de la película en las salas de cine de Colombia, previsto entre el 16 y el 17 de diciembre de 2026.

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Con estas nuevas imágenes, Marvel anticipa un encuentro de superhéroes sin precedentes, en el que algunas de las figuras más representativas de la saga unirán sus fuerzas para enfrentar una amenaza que podría cambiar el destino de todo el multiverso.

La historia promete reunir a personajes de diferentes universos, incluidos Los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, en una alianza extraordinaria que marcará un antes y un después en el futuro de la franquicia.

En Avengers: Doomsday, el gran desafío será detener al temible Doctor Doom, un poderoso villano cuya amenaza pone en peligro la existencia de múltiples realidades y líneas temporales. Su llegada plantea un escenario de destrucción y enfrentamientos a una escala nunca antes vista, mientras los héroes deberán dejar de lado sus diferencias para hacer frente a uno de los enemigos más peligrosos de Marvel.

Además, el esperado adelanto apunta a confirmar una de las teorías que más ha generado especulaciones entre los fanáticos: el regreso de Steve Rogers, una revelación que podría cambiar el rumbo de la historia y, por tanto, eleva mucho más la emoción de lo que será la próxima gran batalla de los Vengadores.

Otro de los detalles que ha llamado la atención en este tráiler final es una secuencia que evoca uno de los momentos más icónicos de la primera película de Los Vengadores. En la escena se observa a los superhéroes reunidos y rodeados de amenazas, mientras la cámara realiza un giro alrededor de ellos, recreando aquella emblemática toma que quedó grabada en la memoria de muchos fanáticos.

Elenco de Avengers: Doomsday

El reparto de Avengers Doomsday está conformado por Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm), Anthony Mackie (el nuevo Capitán América), Sebastian Stan (Soldado del Invierno), Letitia Wright (la nueva Black Panther), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (US Agent), Tenoch Huerta (Namor) y Ebon Moss Bachrach (La Mole).

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También se encuentran Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (El nuevo Falcon), Joseph Quinn (La Antorcha Humana), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

Por último, la lista se completa con Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cíclope), Pedro Pascal (Mr. Fantastico), Channing Tatum (Gambito) y Robert Downey Jr. (Dr Doom).