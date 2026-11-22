El pasado jueves 19 de noviembre, Marvel Studios sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de un nuevo tráiler de ‘Vengadores: Doomsday’, uno de los estrenos más esperados para diciembre.

En su nuevo adelanto, que ha despertado más expectativa de la que ya existía entre los espectadores, apareció el actor Robert Downey Jr. como protagonista, interpretando a uno de los villanos más temidos de la película: el Doctor Doom.

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El video, que tiene una duración aproximada de un minuto y medio, reúne declaraciones de Downey Jr. acerca de su esperado regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Además, incluye secuencias que ya se habían visto en adelantos anteriores, así como imágenes inéditas detrás de cámaras.

Robert Downey Jr. como Doom

En el adelanto, el actor admitió que por un momento llegó a pensar que su etapa en Marvel había terminado después de Avengers: Endgame, película en la que le dio vida a Tony Stark, un personaje que murió tras sacrificarse para derrotar a Thanos.

“En cierto modo, ya había hecho las paces con eso. Y cuando se estrenó Endgame, sentí que era un cierre definitivo”, dijo.

Sin embargo, reveló que poco tiempo después, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, lo sorprendió con la propuesta de encarnar otro personaje. “Me dijo: ‘Oye, ¿crees que alguna vez...?’, realmente pensé: ‘¿Cuántas sorpresas más nos quedan?’”, recordó el actor.

Por otro lado, habló sobre su actuación como Doom y lanzó un adelanto que generó emoción entre sus fans: “Es un maestro de la manipulación y, por eso, hay diferentes niveles de tensión en juego”.

Por su parte, la franquicia señaló que la decisión de traer de vuelta a Robert Downey Jr. para interpretar a Doctor Doom se había contemplado desde antes de la salida de Jonathan Majors, actor que estaba destinado a asumir el papel del principal antagonista de la Saga del Multiverso con su personaje de Kang el Conquistador.

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Según explicó el presidente del estudio, en declaraciones citadas por Variety, las primeras conversaciones sobre su regreso se remontan a principios de 2023, cuando Marvel ya había comenzado a explorar distintas posibilidades para el futuro de la Saga del Multiverso.

De hecho, aseguró que fue en febrero de ese mismo año cuando se comunicaron con el representante de Downey Jr., descartaría que su regreso como Victor von Doom surgiera como una alternativa de última hora ante la necesidad de reemplazar a Kang, ya que, de acuerdo a sus declaraciones, se trataba de una estrategia que Marvel llevaba tiempo preparando.