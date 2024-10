El reconocido actor Robert Downey Jr., quien se convirtió en un ícono mundial por su papel como Tony Stark, también conocido como Iron Man, en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ha dejado claro que no permitirá el uso de su imagen mediante inteligencia artificial (IA). En un episodio reciente del podcast On With Kara Swisher, el actor de 59 años expresó su firme postura en contra de que Marvel o cualquier otra compañía utilice réplicas digitales para recrear su interpretación de Tony Stark sin su consentimiento.