El Universo Cinematográfico Marvel es una de las franquicias más importantes, pues se ha dedicado a construir una narrativa a través de sus producciones que ha conquistado a millones de personas. Por eso, el lanzamiento de la tercera parte de Pantera Negra ha generado gran expectativa.

El próximo estreno fue confirmado por el director y escritor Ryan Coogler durante un evento en el que habló de su nueva película Sinners, pero también despejó dudas sobre las especulaciones que surgían de esta aclamada trilogía y ha generado una serie de interrogantes sobre el giro que tomará la historia.

En la primera película se narra la historia de T’Challa -interpretado por Chadwick Boseman-, quien, tras la muerte de su padre, regresa a Wakanda para asumir el trono. Wakanda es una nación africana tecnológicamente avanzada, gracias al ‘vibranium’, un metal muy poderoso.

Esta producción abarca diferentes temas como la identidad, el poder, la tradición y responsabilidad, mientras que el personaje principal debe enfrentarse a amenazas internas, como lo es su primo Killmonger, que ponen en riesgo a su pueblo.

La segunda película es ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’, estrenada en 2022. Aquí ocurre un cambio profundo porque T’Challa ha fallecido, y Wakanda vive el duelo por su ausencia. Así que, en lugar de reemplazar directamente al rey, la historia se enfoca en Shuri, hermana de T’Challa, -interpretada por Letitia Wright-, la reina Ramonda, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje, quienes deben defender la nación de amenazas externas.

Ryan Coogler anunció la llegada 'Pantera Negra 3'. | Foto: Getty Images

Una de las tramas centrales de esta segunda película tiene que ver con una misteriosa civilización submarina, los Talokanil, liderados por Namor (interpretado por Tenoch Huerta). Además, se introduce a una nueva heroína, Riri Williams ‘Ironheart’, una joven mente brillante ligada a Wakanda por su conexión con la “hierba del corazón” y la tradición de la Pantera Negra.

Adicionalmente, la muerte de T’Challa provocó nuevos cambios, pues varias potencias quieren apropiarse del metal más poderoso de la nación ficticia africana y Wakanda debe mostrar su fortaleza, para mantener su legado cultural y conservar el terreno físico.

La muerte de Chadwick Boseman, actor que interpretaba a T’Challa, en 2020 afectó profundamente el rumbo de la secuela. Marvel decidió no recastear (no elegir un nuevo actor para el personaje) al rey, sino rendirle homenaje y construir una nueva etapa para Wakanda, por lo que en esta ocasión su guion refuerza el tema del duelo, la memoria y el legado.