Lo mejor del cine llegó a Italia para el Festival Internacional de Venecia: Penélope Cruz, Javier Bardem y Robert Pattinson entre los favoritos al León de Oro

La ciudad de los canales vuelve a convertirse en uno de los principales escenarios del cine mundial. Este miércoles 2 de septiembre comenzó oficialmente la edición número 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, una cita que reunirá por diez días a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood y del cine europeo.

Como es tradición, el Lido se atavía para recibir a las leyendas que han contado historias inolvidables y para exhibir las películas que darán de qué hablar en los próximos meses. Entre los nombres que concentran buena parte de las miradas están Penélope Cruz y Javier Bardem, Robert Pattinson, Kate y Rooney Mara, entre otros.

Reconocimiento a George Clooney

Uno de los primeros momentos de la Mostra estuvo protagonizado por George Clooney y su esposa, Amal Clooney. La pareja llegó a Venecia desde el martes y se robaron los flashes de inmediato cuando se les vio por la ciudad.

Clooney, de 65 años, será homenajeado con el León de Oro honorífico por su trayectoria cinematográfica. La carrera del reconocido actor comenzó en televisión y posteriormente lo llevó a consolidarse como una de las grandes estrellas de Hollywood.

Participó en películas como La Gran Estafa, Lobos o Tomorrowland, además de encarnar al “caballero de la noche” en Batman y Robin en 1997. También fue productor de Argo, cinta que se llevó el Óscar a mejor película en el año 2014.

Al conocer que recibiría un reconocimiento por su trayectoria compartió una pequeña reflexión sobre el paso del tiempo y la forma como se debe afrontar la vida cuando ya se es mayor.

“Tengo 65 años y es verdad que todo lo que tiene que ver con la vejez lleva a la melancolía. Generalmente nos fijamos en las cosas malas, pero la vida es bella y tenemos la obligación de festejar las cosas bellas que nos presenta la vida”, aseguró.

Y aprovechó para criticar a la industria del cine y a la nueva era de la IA. Además, fue duro con el presidente Donald Trump, pues aseguró que Estados Unidos “vive en un régimen conocido como caquistocracia: los menos capaces son los que guían (al país)”.

También se refirió a la fusión de Warner y Paramount, señalando que las fuentes de información del mundo son “propiedad de los más ricos”.

Finalmente, tuvo unas palabras para su familia y su futuro en la industria: “Tengo dos hijos, una mujer a la que amo y no me planteo ningún proyecto como director por la única razón de que quiero pasar más tiempo con ellos. Puede tomarme unos meses como actor, pero dirigir ocupa mínimo un año. Mi prioridad ahora es otra”.

Candidatos al León de Oro

Este año la elección del León de Oro a mejor película estará muy reñida, porque de las 20 opcionadas hay cuatro que lideran la opinión de la crítica y que se perfilan como posibles ganadoras.

Se trata de Búnker, de Florian Zeller, conocido por películas como El padre y El hijo, que cuenta un dilema ético laboral que pone a prueba un matrimonio de 17 años, obligando a una pareja a cuestionar si sus valores y proyectos de vida siguen siendo los mismos. Sus protagonistas, Penélope Cruz y Javier Bardem, ya han sido ganadores de este reconocimiento.

Para Penélope Cruz este festival italiano tiene un significado especial porque en 2021 se convirtió en la primera actriz española en ganar la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina, reconocimiento que obtuvo por su trabajo en Madres paralelas, de Pedro Almodóvar.

Bardem, por su parte, ha sido reconocido en la ciudad italiana por sus actuaciones en Antes que anochezca, de Julian Schnabel, y Mar adentro, de Alejandro Amenábar.

Javier Bardem y Penélope Cruz ya han ganado premios en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto: Getty Images

Ink, de Danny Boyle, se estrenará en la apertura del festival. Esta producción aborda la compra del tabloide británico The Sun por parte del magnate Rupert Murdoch, quien lo transformó en un medio disruptivo y ácido para la Gran Bretaña de 1970. Está estelarizada por Guy Pearce, Jack O’Connell y Claire Foy.

Otra fuerte candidata al premio es Primetime, de Lance Oppenheim, que sigue los orígenes del programa de televisión To Catch a Predator y su presentador Chris Hansen. Según la crítica especializada, si este filme está entre las favoritas es por la actuación de Robert Pattinson, quien se encuentra en el mejor momento de su carrera tras participar en La Odisea y ser Batman en la más reciente película de DC.

Robert Pattinson es uno de los favoritos de la crítica por su papel en Primetime. Foto: Getty Images

Finalmente, Wild Horse Nine, comedia de Martin McDonagh, buscará hacerse con el prestigioso galardón. La historia ocurre en la previa al golpe de Estado de 1973 en Chile, cuando dos agentes de la CIA son enviados a la Isla de Pascua, pero en el camino se cruzan con un entramado de conspiración que pone en peligro el destino de los protagonistas. Los protagonistas de esta película son John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Tom Waits y Parker Posey.

Este año la presidenta del jurado será la actriz y directora Maggie Gyllenhaal, quien ha sido varias veces nominada al Óscar y fue ganadora de un Globo de Oro por su papel en la serie The Honourable Woman.

Fuera de competición también hay títulos que tendrán su espacio en este evento. Entre ellos aparece Musk, el documental de Alex Gibney sobre el dueño de SpaceX y Tesla, además de Oasis: Don’t Look Back in Anger, producción centrada en la reunión de los hermanos Gallagher y el regreso de la icónica banda inglesa.