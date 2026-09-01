La moda bogotana volverá a cruzar fronteras: 17 marcas llegarán a Nueva York, París y Dubái

Hay un momento en la vida de una marca de moda en el que dejar de vender solamente en casa deja de ser una aspiración y se convierte en una necesidad. Para 17 firmas bogotanas, ese momento llegó en 2026. Durante las próximas semanas, sus colecciones tendrán presencia en circuitos internacionales vinculados con Nueva York, París y Dubái, en una apuesta que busca algo más ambicioso que una fotografía sobre una pasarela: encontrar compradores, abrir mercados y demostrar que Bogotá puede competir desde la creatividad, la identidad y la capacidad empresarial.

La operación está liderada por PUENTE Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que desde 2023 trabaja en la internacionalización de empresas del sistema moda. Desde entonces 41 marcas han pasado por el programa y participado en siete escenarios internacionales.

PUENTE Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, trabaja desde 2023 en la internacionalización de empresas del sistema moda. Foto: CCB

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La dimensión de la apuesta se entiende mejor al mirar el punto de partida. La CCB señala que el sistema moda de Bogotá reúne más de 34.000 empresas registradas en la ciudad región, en su mayoría micro y pequeñas empresas. La entidad ha estimado además que el sector genera alrededor de 120.000 empleos.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB, en el lanzamiento del Clúster del Agua y Economía Circular. Foto: Cortesía CCB

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo resume en una frase: “Nuestro trabajo desde la Cámara no es llevar diseñadores a una pasarela, es prepararlos para vender”.

La diferencia parece sutil, pero es fundamental. Una colección puede funcionar perfectamente en Bogotá y, sin embargo, no estar preparada para un comprador de Nueva York, París o Medio Oriente. Cambian los precios, las cantidades, los tiempos de producción, la logística, los márgenes y hasta la manera de presentar una colección.

PUENTE Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, trabaja desde 2023 en la internacionalización de empresas del sistema moda. Foto: CCB

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Por eso las 17 marcas fueron sometidas a un proceso de curaduría y mentoría. En esta etapa participaron Albania Rosario, fundadora y presidenta de Fashion Designers of Latin America, FDLA; José Forteza, editor de moda y lifestyle con trayectoria en Vogue México y Latinoamérica; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group, y el diseñador colombiano Jorge Duque.

El propósito fue trabajar sobre colecciones, modelos de negocio y herramientas comerciales para que las marcas pudieran hablar un lenguaje reconocible en mercados internacionales sin diluir aquello que las hace colombianas.

Bogotá brillará en la Gran Manzana: ocho marcas capitalinas desfilarán la Semana de la Moda de Nueva York Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Ese enfoque no es nuevo dentro de PUENTE. En febrero de 2026, por ejemplo, ocho marcas bogotanas participaron en la plataforma de FDLA durante New York Fashion Week. La CCB documentó entonces la presencia de Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co, Lyenzo, Liza Herrera y Kernel Leather.

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Nueva York: el laboratorio latinoamericano

OVAT Foto: CCB

La primera escala de esta nueva agenda será Nueva York, donde ocho marcas vinculadas a la iniciativa participarán en actividades de FDLA durante la semana de la moda. La programación oficial de FDLA contempla eventos entre el 11 y el 15 de septiembre de 2026.

La delegación bogotana estará compuesta por Franchi e Punto; Day Moda Sostenible; OVAT; Ciento Cinco Lunares; Clarissa Rosania; Tan Basicx, Kernel Leather y Liza Herrera.

Nueva York, además, no es un territorio completamente desconocido para el programa. En septiembre de 2025, ocho marcas bogotanas provenientes de sectores tradicionales como San Victorino y el Restrepo participaron por primera vez en NYFW a través de FDLA, en una experiencia que incluyó pasarela, actividades de relacionamiento y exhibición.

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París: la prueba de identidad

Cannabis Foto: CCB

La segunda gran estación será París. Allí Divina Collection, Wanaawaa by UANA, El Maletero y Cannabis presentarán sus propuestas, acompañadas por las marcas de calzado Lisantiny y Kernel Leather.

La importancia de esta participación no radica solamente en el nombre de la ciudad. París continúa siendo uno de los principales centros de legitimación simbólica de la moda internacional. La Fédération de la Haute Couture et de la Mode sitúa oficialmente la temporada femenina primavera/verano 2027 de Paris Fashion Week entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

Las cuatro marcas de ropa presentarán 15 looks cada una en actividades asociadas con Welcome to Paris, incluido un showroom en el entorno del Jardin des Tuileries y una presentación colectiva en el Palais de Tokyo.

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Dubái y el nuevo mapa del lujo

Laura Aparicio Foto: CCB

El tercer frente mira hacia Medio Oriente. La estrategia incorpora marcas como Adriana Capasso, ODA Store, Laura Aparicio, Mónica Schuster by Sermetex y Liza Herrera, con propuestas que van desde la moda de ocasión hasta la alta costura, los diseños atemporales y el calzado.

Dubái representa una oportunidad distinta a la de Nueva York o París. Es un mercado donde convergen consumidores de alto poder adquisitivo, compradores internacionales y una fuerte cultura de lujo. Dubai Fashion Week, fundada por Dubai Design District y el Arab Fashion Council, se presenta como una plataforma internacional destinada a proyectar la creatividad y los negocios de moda de la región.

PUENTE Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, trabaja desde 2023 en la internacionalización de empresas del sistema moda. Foto: CCB

La experiencia reciente de PUENTE apunta precisamente a la internacionalización. En mayo de 2026, siete marcas bogotanas participaron en SIMA 41, en Madrid, después de un proceso de curaduría y mentoría orientado a adaptar sus propuestas comerciales a las exigencias del mercado europeo.

La historia también permite entender por qué la moda ocupa un lugar estratégico dentro de la economía creativa de Bogotá. Muchas empresas del sector nacieron en talleres familiares o en barrios donde la confección ha pasado de una generación a otra. Lo que está cambiando ahora es la escala de la conversación.