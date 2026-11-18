Desde su estreno en Netflix el pasado 11 de noviembre, la serie El cuerpo (The Body) se ubicó en el primer lugar de visualizaciones en 13 países y entró en el top 3 de otros 49 paises, según reportes de la plataforma de medición FlixPatrol.

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Sin embargo, el éxito de audiencia de este drama adolescente creado por Quinn Shephard convive con una campaña en internet que solicita su retiro del catálogo por la manera en que aborda la religión católica.

La producción consta de ocho episodios y traslada al espectador al otoño de 2004, dentro del instituto católico ficticio St. Barth’s. La trama sigue a las integrantes del equipo de baile más popular de la escuela, liderado por Anya (Kristina Bogic) y Elsie (Sara Boustany), cuya rutina cambia tras la llegada de dos alumnas nuevas: Grace (Sofia Wylie) y Lisbeth (Geena Meszaros).

Durante una fiesta de iniciación en Halloween celebrada en un convento abandonado, las jóvenes realizan lo que comienza como una broma con alcohol y un falso ritual satánico para ganar una competencia.

A la mañana siguiente, Grace aparece en coma. A partir de ese momento, el grupo se ve envuelto en una cadena de secretos, sospechas y experiencias que oscilan entre lo psicológico y lo sobrenatural, con una estética que recuerda a los thrillers juveniles de principios de siglo como Chicas malas o Jennifer’s Body.

El rechazo hacia la producción comenzó días antes de su lanzamiento. El 5 de noviembre de 2026, se abrió una recolección de firmas en la plataforma CitizenGO para exigirle a Netflix que cancelara el estreno y, posteriormente, que retirara la serie de su oferta.

De acuerdo con datos publicados por la revista Forbes, para el 14 de noviembre la iniciativa ya sumaba alrededor de 90.000 peticiones frente a una meta inicial de 100.000.

Los impulsores de la campaña consideran que la ficción presenta de forma irrespetuosa las creencias cristianas al mezclar símbolos católicos con rituales ocultistas y situaciones relacionadas con la sexualidad adolescente.

Hasta el momento, Netflix no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud ni ha anunciado cambios en la disponibilidad de la serie.

Frente a los señalamientos, la actriz, guionista y directora estadounidense Quinn Shephard explicó el enfoque creativo detrás del proyecto. En una entrevista con el portal especializado What’s on Netflix, Shephard aseguró que el objetivo del guion nunca fue reducir la fe a una caricatura negativa.

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“Creo que la serie es ambiciosa en su objetivo de examinar y, a veces, criticar los sistemas que explotan o manipulan el deseo humano de tener fe, y también de mostrar aspectos hermosos de ella”, afirmó la realizadora.

Mientras el debate continúa en redes sociales, El cuerpo mantiene una recepción favorable entre la crítica y la audiencia general: registra un 86 % de aprobación de la prensa especializada y un 98 % por parte del público en el portal Rotten Tomatoes, además de una calificación promedio de 7,6 sobre 10 en IMDb.