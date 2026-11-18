Atlético Nacional y Once Caldas definieron un cupo a la final de Copa BetPlay y el club verdolaga fue el perdedor en las semifinales, lo que se considera un fracaso rotundo en el proceso del técnico Lucas González, que está condicionado y solamente lo salvaría un título de Liga en el mes de diciembre.

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Once Caldas llegó a esta instancia sin favoritismos y Atlético Nacional ocupaba todos esos espacios de favorito. La serie comenzó en el Palogrande de Manizales y cerró en el Atanasio Girardot de Medellín. El cupo a la final se tuvo que definir en una tanda de penaltis tras el 3-3 en el marcador global.

Un mar de errores que condenan a Atlético Nacional. En la ida no fue capaz de tomar algo de ventaja y dejó un empate que dejaba la serie abierta (1-1). Cuando iba ganando 2-0 en el Atanasio Girardot y tenía todo a su favor para ratificar el pase, la defensa cometió errores y permitió el 2-2 ante la mirada de sus hinchas.

Por si fuera poco, en los penaltis, Franco Armani no fue suficiente. El veterano argentino atajó un cobro del Once Caldas, pero su colega Joan Parra detuvo dos; uno de ellos fue la ejecución de Nicolás Rodríguez y otro de Jorman Campuzano. El club de Manizales se impuso 4-3 en la tanda. Se verá las caras con América de Cali.

Nicolás Rodríguez le habla a la hinchada

El volante de San José del Guaviare no ha tenido una buena temporada con Atlético Nacional y las críticas no se hacen esperar. En la hinchada su nombre no está cayendo bien y pareciera que tiene la puerta de salida abierta.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. Foto: AFP

Cabe recordar que este jugador está en condición de préstamo y vence en diciembre de 2026. Sus derechos pertenecen al Orlando City de la MLS y se cree que para 2027 no se ejecutaría la opción de compra en Guarne.

⚽😱 ¡Parra le atajó penal a Rodríguez! #LACOPAxWIN https://t.co/DzcY9edH1F — Win Sports (@WinSportsTV) November 18, 2026

Nicolás fue a la tanda con la confianza del técnico Lucas González y así dar un golpe de confianza en la hinchada, pero todo le salió mal. En la zona mixta confesó que el DT le dio confianza; en los entrenamientos ejecutaba penaltis, pero nadie está exento de fallar.

" El profe Lucas González me lo dice: "Tienes buen penal." lo había demostrado en los entrenamientos, creo que hoy vuelvo y fallo. Nadie está exento a eso, todos somos seres humanos. Doy la cara, eso no me no me hace ni mejor jugador ni peor." Nicolás Rodríguez @eyquesedeisy https://t.co/wJ6L4JOCYS — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) November 18, 2026

“Asumo la responsabilidad y doy la cara”, cuenta Nicolás Rodríguez. “Las críticas son normales en la hinchada. Esta piedrita es la base de un gran edificio”.

🟢⚪️👀Las palabras de Nicolás Rodríguez luego de la eliminación por Copa frente a Once Caldas. “No lo llamaría yo fracaso, es un tropiezo más”. 🎥Cubrimiento para @NacionalsPasion https://t.co/SmDhNGPLWu — Juan José (@JuanJos750) November 18, 2026

En otro aparte, con Nacional Es Pasión, Rodríguez cree que esto que sucedió no lo considera un fracaso, pero sí “es un tropiezo más” y que cometió un error al momento de definir el penalti.