A sus 57 años, la actriz y cantante estadounidense Jennifer López, volvió a llamar la atención al hablar abiertamente sobre su pasado amoroso y destapó las lecciones que le dejaron sus cuatro divorcios. En uno de los episodios del pódcast Friends Keep Secrets, la artista se sinceró sobre la manera en que estas relaciones influyeron en su percepción del amor y su crecimiento personal.

En dicha conversación, López reconoció que durante buena parte de su vida pasó de una relación a otra en busca de algo que sentía que aún le hacía falta; sin embargo, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una experiencia que la transformó profundamente.

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“Ahora me doy cuenta de que estaba buscando estabilidad. Llevaba un tiempo siendo famosa. Me sentía un poco a la deriva en el mundo”, explicó López, haciendo referencia a la soledad que a veces abruma a muchas celebridades, pese a que la mayor parte del tiempo parece que no están solos.

“Es una vida solitaria. La gente piensa que siempre estás rodeada de personas y de todo, pero, de alguna manera, es solitaria”, reconoció.

La cantante explicó que durante mucho tiempo buscó una pareja que quisiera estar a su lado por cariño sincero y no por su situación económica, sus bienes o su reconocimiento público. Sin embargo, al hacer un balance de sus relaciones sentimentales, admitió que tenía aspectos personales por resolver y que necesitaba trabajar en sí misma antes de pasar de una relación a otra.

Por ese motivo, Jennifer López señaló que sus experiencias la transformaron por complejo y fue entonces cuando decidió permitir que ese dolor la llevara por un camino distinto. “Me cambió. Permití que me cambiara”, afirmó, después de describirse a sí misma como una “monógama en serie”.

Jennifer López asiste al estreno en Los Ángeles de Warner Bros. "The Flash" en Ovation Hollywood el 12 de junio de 2023 en Hollywood, California. (Foto de Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Foto: FilmMagic

Así recuerda su divorcio de Ben Affleck

Durante la misma charla, la cantante rememoró lo que calificó como “su última situación”, relacionada con la estrella de cine Ben Affleck, y aseguró que “fue tan decepcionante”.

“No es que las personas no me hayan hecho cosas terribles. Sí lo hicieron. Fue una traición en tantos niveles de tu corazón y de tu alma que le das a alguien y confías en que lo cuide, y luego te falla de verdad”, comentó.

Y agregó: “Piensas que van a dar la talla incluso en el último momento, y no lo hacen, y tienes que quedarte con eso... Y sí, te enojas, te pones triste, estás devastada, quieres morir, no puedes levantarte de la cama. Fue todo eso”.

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A pesar de los sentimientos negativos que experimentó en sus fallidos matrimonios, la actriz mencionó: “Puedo mirar atrás y decir que amé completamente”.

El pasado amoroso de Jennifer López

Antes de Ben Affleck, Jennifer López pasó por tres matrimonios: el primero fue con Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1997 y 1998; posteriormente contrajo matrimonio con Cris Judd, de 2001 a 2003, y más adelante con Marc Anthony, con quien compartió una década de matrimonio, entre 2004 y 2014.

Como fruto de su relación con el cantante de salsa nacieron sus gemelos, quienes hacen parte de su vida desde 2008.