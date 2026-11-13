Si usted quiere quemarse en fuegos tan ardientes como los de un volcán en Mordor, puede asumir el reto de adaptar el trabajo de J. R. R. Tolkien (1892-1973) a la pantalla; en cine o televisión da igual, va a salir quemado así triunfe. Con todo, varios valientes lo siguen intentando.

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Lo supo Peter Jackson cuando estrenó su trilogía de películas en el cine, a pesar de sus geniales locaciones, su recepción, sus muchos Óscar y su casting inmaculado. Más recientemente, también lo han vivido J. D. Payne y Patrick McKay liderando los guiones y la producción de Rings of Power, su adaptación de escritos de Tolkien y apuesta de alta gama de Prime Video, que ya estrenó episodios de su tercera temporada y completará los ocho en dos entregas más. En esta tanda, Payne, McKay y el equipo recogen lo mucho que han sembrado. Por su gran factura, quienes criticaban la producción empiezan a sonar menos fuerte que los entusiastas. Y no es tarde para sumarse a ese grupo; es el momento.

Adam Young es Marnûkh, un orco que se va haciendo esencial en el periplo de esta temporada. Foto: Ben Rothstein/Prime

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Cuando un trabajo literario inyecta de vida un género como lo hizo Tolkien para la literatura fantástica, con el universo que creó en El hobbit, El señor de los anillos, El Silmarillion, Cuentos inconclusos, es normal que se lo apropien millones y lo sientan suyo, para bien y para mal. De tal nivel es el impacto de la obra que los villanos de carne y hueso de nuestro tiempo no tienen reparo en llamar a sus empresas de vigilancia como elementos amenazantes de Tolkien (¡Palantir!). Del lado opuesto, el de la creación y colectividad, su mundo literario, gráfico, lingüístico ha inspirado a generaciones de escritores, creadores, lingüistas, diseñadores, directores, lectores y amantes del cine de todo tipo que encuentran algo único en esa historia.

Porque es especial, relata cómo el más improbable de los personajes, no libre de debilidad, logra un cometido imposible ante una amenaza inevitable, por y con el apoyo de fuerzas y voluntades diferentes.

No todo es oscuridad en Anillos de Poder. Hay resistencia, y de ella hacen parte Celeborn (Jamie Campbell Bower) y Galadriel (Morfydd Clark). Foto: Ben Rothstein/Prime

Jackson lo vivió para entenderlo, y la enseñanza les llegó también a McKay y Payne. Se puede salir vivo de adaptar a Tolkien, pero hay que tener la fortuna de desarrollar una visión y el empuje inagotable para liderarla. Si se da, y honra el material del escritor británico en las distintas etapas de la Tierra Media (sus hobbits, elfos, orcos, magia, magia negra, anillos de poder; a su terrible Sauron y su genial Gandalf, ejércitos, resistencia y todo lo que nació de su cabeza), la gente sabrá apreciarlo.

Charlie Vickers, quien interpreta al terrible y genial personaje que es Sauron, concuerda con Arcadia en que ahora “todos los caminos conducen a la forja del Anillo. Es uno de los momentos seminales de la cultura popular y en la mitología de Tolkien”. Qué tanto le exigió, indagamos. “Tuvimos una secuencia de 15 páginas y 15 minutos de pura acción física, sin diálogos”, ahonda el actor. “Nuestro director, Stefan Schwartz, fue increíble al diseñarla, y el equipo creó un entorno fabuloso: un volcán enorme e interactivo con luces, llamas y máquinas de viento. Allá sentimos la trascendencia de ese momento y espero que le hayamos hecho justicia. Fue un desafío enorme. La creación del Anillo tenía que costarle a Sauron, y ciertamente me costó a mí físicamente”.

"Fue un desafío enorme", dice Charlie Vickers. "La creación del Anillo tenía que costarle a Sauron, y ciertamente me costó a mí físicamente”. Foto: Ben Rothstein/Prime

Sauron en ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’, el actor Charlie Vickers habló con Arcadia

En el desarrollo de la serie y en la historia original, el personaje es de una maldad e inteligencia épicas, reservadas para unos pocos (quizá, desde el cine, Darth Vader llega). Y que se sirva del engaño y de distintos nombres para consumarlo no es sorpresa. En dos temporadas ha sido Annatar, ha sido Halbrand (en los episodios iniciales, ni él sabía que era el maligno). En esta tercera entrega, como lo señala Vickers, “lo encontramos verdaderamente como Sauron. No ha llegado del todo a la forma con armadura que conocemos en La comunidad del anillo de Peter Jackson, pero está en camino. Se encuentra aislado al principio, intentando encontrar ese avance que le permita forjar el Anillo Único, pero aún no da con él. Es un periodo realmente emocionante”. Y ya que miramos más a la oscuridad de una serie que también ofrece mucha resistencia desde la luz, en estos capítulos somos testigos del nacimiento de los Nazgûl, los nueve jinetes de Sauron, quizá los personajes más intrigantes y aterradores del universo. Basta decir que el arte de la serie y las interpretaciones están a la altura de la circunstancia: las armaduras y cascos son increíbles.

De lo mejor de esta tercera temporada, el surgimiento de los nueve jinetes, los Nazgûl. Foto: Ben Rothstein/Prime

J. D. Payne explica que Tolkien nunca se sintió creando la Tierra Media, sino “desenterrándola”, y que ellos han seguido ese método.

Daniel Weyman da vida a una presencia mágica de enorme poder. En estas nuevas entregas también se reafirma como Gandalf... Foto: Ben Rothstein/Prime

Arcadia consultó al actor australiano sobre las críticas tempranas y si lo perturbaron. “La gente siempre tendrá opiniones distintas, esto es arte y es subjetivo”, anota Vickers, “pero espero que, a medida que la serie progrese, la gente disfrute, encuentre un escape y se inspire. Estoy orgulloso de formar parte de esto. Esta tercera temporada lo eleva a otro nivel”.

Sobre críticas tempranas y convencer a los reticentes, también le preguntamos al showrunner J. D. Payne. Dijo que la fórmula es “seguir intentando contar la mejor versión de la historia”, y se sienten los efectos porque la ola ha cambiado. “Al asistir a la Comic Con pasada, sentí un cambio muy potente en la energía de los fanáticos. En la primera temporada había mucha buena voluntad hacia Tolkien, y la gente vino a la serie por curiosidad. Esa buena voluntad ha continuado, pero en la tercera temporada hay un cambio palpable: muchos fanáticos están genuinamente entusiasmados. Como creador, ver que esto resuena en las personas es maravilloso, considerando que hemos dedicado casi una década de nuestras vidas a vivir y respirar la Tierra Media. Nos levantamos cada día y entregamos todo lo que tenemos en cada tarea, ya sea escribir, preparar, producir o presentar”.

El esfuerzo ha valido la pena. Además, a diferencia de Jackson, que adaptó material escrito en detalle (con varias libertades creativas), Payne y McKay han partido de los apéndices de Tolkien, menos definidos, y a su manera han completado y complementado la historia. Le preguntamos a Payne sobre el desafío de llenar lagunas del icónico autor. “Uno de los desafíos es que hay personajes que sabemos que jugarán un papel clave, pero de los que no hay mucho”, explica. “A Celebrimbor (enorme personaje interpretado por Charles Edwards) solo se le dedican unas pocas frases en los apéndices y, sin embargo, fue uno de los personajes principales de la segunda temporada. Y tuvimos que preguntarnos cómo desarrollarlo”. El guionista añade que “el propio Tolkien decía que nunca sintió que estuviera creando la Tierra Media, sino desenterrando algo que ya estaba allí, como un arqueólogo. Nosotros intentamos ponernos ese mismo sombrero”.

J.D. Payne ha sentido la energía de la gente cambiar ante una producción a la que le ha dedicado una década de su vida. Foto: Jason Bell/Prime Video

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A Celeborn (Jamie Campbell Bower, quien también fue Vecna en 'Stranger Things'), un elfo a la atura de Galadriel, jamás se le pensaba volver a ver. Foto: Ben Rothstein/Prime

¿Qué es lo que más disfruta Vickers de este rol, al que le ha dedicado siete años de su existencia? “Más allá de la grandeza de la serie y de los recursos que tiene, las escenas que más disfruto son aquellas en las que estás en una habitación con otro actor. En los episodios finales de esta temporada hay escenas así entre mi personaje y otro actor, con los intereses más altos posibles y una profunda guerra psicológica. Sin decir quién es, valen totalmente la pena. Sentimos que estábamos haciendo algo realmente especial”. Él lo sabe y para nadie es un secreto lo especial que es.