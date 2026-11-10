Confirman cuándo se estrenará ‘Avenida Brasil 2’ y dan sorpresa sobre su elenco

Durante su primera temporada, Avenida Brasil logró convertirse en una de las telenovelas brasileñas más exitosas de los últimos tiempos. Por esta razón, el anuncio sobre el estreno de su segunda entrega ha generado bastante expectativa entre sus fanáticos.

Por fortuna, la espera de los seguidores de esta producción, que fue emitida en Colombia por el Canal RCN, está cada vez más cerca de terminar, pues la cadena brasileña TV Globo confirmó su regreso a las pantallas en 2027.

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Además, adelantó que promete despertar la nostalgia de quienes siguieron la historia de Nina, Carminha y Tufão.

La continuación, titulada Avenida Brasil 2, tiene previsto su estreno exactamente para el 25 de enero de 2027, en la franja estelar de las nueve de la noche de la televisión brasileña.

La producción ocupará el espacio de ‘Quem Ama Cuida’ y estará nuevamente a cargo del reconocido escritor João Emanuel Carneiro, responsable de la historia original emitida en 2012.

La confirmación de la fecha de lanzamiento ha aumentado las expectativas alrededor del proyecto, especialmente porque la cadena prepara una historia que retomará los acontecimientos del barrio de Divino, escenario de los conflictos familiares, romances y enfrentamientos que conquistaron al público.

Novedad en el elenco

Uno de los anuncios que más entusiasmo ha generado entre los seguidores de esta telenovela es el regreso de varios actores que hicieron parte de la primera entrega, entre ellos Adriana Esteves, quien volverá a interpretar a Carminha.

Por otro lado, se encuentra Débora Falabella retomando su papel de Nina. A ellas se sumarán Murilo Benício como Tufão y Cauã Reymond como Jorginho. De acuerdo con medios especializados en Brasil, también están confirmados Eliane Giardini, Marcos Caruso, Juliano Cazarré, Letícia Isnard y Karol Lannes.

Sin embargo, la sorpresa no termina con el reencuentro de las figuras originales, ya que la producción incorporará nuevos talentos como lo son: Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Thomás Aquino, Thiago Rodrigues, Cris Vianna y Ravel Andrade.

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¿De qué tratará la segunda parte?

Según detalló Clarín, la nueva historia estará ambientada 14 años después de los acontecimientos originales. donde Nina y su marido regresarán a El Divino, protagonizando un reencuentro con Carminha, quien desea demostrar su cambio.

Por otro lado, un acercamiento con Tufão y su hija Ágata despertará sospechas entre quienes conocen su pasado. De esta manera, la producción volverá a jugar con uno de los elementos que hicieron popular a la primera entrega.

Aunque aún no se ha confirmado qué canal emitiría esta segunda entrega de Avenida Brasil en Colombia, las especulaciones que han circulado en redes apuntan a que podría ser de nuevo el Canal RCN.