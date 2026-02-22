Gente

Recordada actriz de ‘La hija del mariachi’ confirmó que espera su primer hijo y ya luce avanzado estado de embarazo

Sus seguidores especulan que el bebé podría tener el mismo tiempo de gestación que Carolina Ramírez o incluso más.

22 de febrero de 2026, 8:34 a. m.
Elenco de 'La hija del mariachi'
Elenco de 'La hija del mariachi' Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Pocas semanas después de que la actriz colombiana Carolina Ramírez confirmara su embarazo, su colega, Laura Torres, con quien compartió set de grabación en la telenovela ‘La hija del mariachi’, sorprendió a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram al hacer el mismo anuncio.

La noticia causó gran impresión porque, al igual que Ramírez, Torres optó por mantener en secreto la llegada de su primer hijo hasta ahora y reveló una fotografía en la que posa frente al mar, en traje de baño, dejando al descubierto su avanzado estado de gestación.

“El regalo más grande 🩵✨“, escribió en su publicación que rápidamente superó los cuatro mil ‘me gusta’ y, como era de esperarse, desató una ola de reacciones donde sus seguidores han expresado su sorpresa ante la inesperada noticia, pues antes no había dado indicios de la nueva etapa que estaba viviendo.

Aunque por el momento Laura Torres no ha dado más detalles sobre su embarazo, en redes especulan que su bebé podría tener el mismo tiempo de gestación que Carolina Ramírez o incluso más, debido al tamaño de su barriguita. Sin embargo, muchos esperan que sea ella misma quien revele si es niño o niña y otros datos de este proceso como mamá.

“¡Qué lindo!!!Y porque soy bien fan de ‘La hija del mariachi’ no puedo dejar de pensar en las dos hermanas embarazadas a la vez 🥺“; “Qué maravilla. Les deseo toda la felicidad del mundo”, “te pierdes unos meses y apareces con el mejor regalo de la vida. Felicidades”, “las dos hermanitas de ‘La hija del mariachi’ van a ser mamás, felicidades”, “las hermanas Guerrero embarazadas las dos, qué bonita noticia”, dicen algunos comentarios de sus seguidores en su publicación de Instagram.

En los mensajes se puede ver que muchos la recuerdan con cariño y admiración por su personaje en esta icónica producción del Canal RCN, donde desde muy temprana edad demostró su pasión por la actuación interpretando a Lucía Guerrero Santana, hermana de Rosario, la protagonista a cargo de Carolina Ramírez.

Sobre la vida sentimental de Torres se sabe muy poco, ya que, a diferencia de otras figuras de la farándula, ha preferido mantener estos asuntos en total discreción. Lo cierto es que, con su más reciente publicación, dejó claro que atraviesa una de las etapas más felices de su vida.

Desde noviembre de 2025, varios medios de entretenimiento informaron que Laura Torres estaba embarazada. No obstante, hasta ahora, la noticia no había sido oficial.

