Adiós a Willie Colón: “Dejó huella”, así reaccionan algunos colegas, amigos y seguidores del artista tras conocer su fallecimiento

Por medio de la cuenta oficial de Facebook del cantante y trompetista, Willie Colón, su familia confirmó la lamentable noticia de su fallecimiento en la mañana de este sábado, 21 de febrero. El anuncio estuvo acompañado de un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que enviaron palabras de apoyo y que, con respeto, permanecieron atentas a su estado de salud en todo momento.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, dice el comunicado.

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Tras conocer la noticia, en redes sociales rápidamente han empezado a reaccionar varios colegas, amigos y seguidores del artista, siendo Rubén Blades uno de los primeros en enviar un mensaje de condolencias a sus seres queridos. “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”.

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical. Rubén Blades. 21 de Febrero, 2026″, agregó el artista, quien durante varios años mantuvo una cercana amistad con el llamado ‘Rey del Trombón’, relación que con el tiempo se fracturó debido a sus diferencias.

Marc Anthony, por su parte, optó por despedirse de su colega a través de sus historias de Instagram con un corto, pero conmovedor mensaje de agradecimiento por su legado en la música, especialmente en la salsa. Sus palabras fueron acompañadas por una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes cantando frente a un par de micrófonos.

Marc Anthony lamenta el fallecimiento de Willie Colón Foto: Instagram @marcanthony

Como parte de sus seguidores, el expresidente Iván Duque se sumó a esta ola de reacciones que ha generado la partida del maestro de la salsa, con un mensaje en el que lo describió como uno de los más grandes exponentes de este género musical.

“Willie Colón marcó una época y dejó huella en generaciones enteras con su talento y su pasión por la música. Hoy el mundo artístico está de luto. A sus familiares, amigos y millones de seguidores, mis más sinceras condolencias. Paz en su tumba”, anotó a través de su cuenta en X.

Otro artista que no tardó en reaccionar fue Rey Ruiz, afirmando desde su perfil en X que “hoy el mundo de la música pierde a uno de los más queridos y grandes de nuestro género". Además, por medio de su cuenta de Instagram, se sinceró sobre el gran impacto que le causó la noticia sobre su muerte.

Violeta Bergonzi aclara polémica por video junto a sus hijos disfrazados y relacionados con los ‘therians’: “fue sarcástico, una parodia”

“Nadie lo creería, cuando hay músicos como Willie Colón uno espera que sean eternos, no entiende que son personas reales, es tan grande la admiración que te ciega. De verdad me tomó por sorpresa y sé que a muchos también”, dice su publicación.

Entre tanto, Carlos Vives también se pronunció desde su cuenta de X con el mensaje: “Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie“.