Gente

Adiós a Willie Colón: “Dejó huella”, así reaccionan algunos colegas, amigos y seguidores del artista tras conocer su fallecimiento

Uno de los primeros en reaccionar fue el artista Rubén Blades, con quien compartió durante varios años una amistad que se quebró por sus diferencias.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
21 de febrero de 2026, 2:11 p. m.
Willie Colón en 2018.
Willie Colón en 2018. Foto: AP Photo/Claudio Cruz

Por medio de la cuenta oficial de Facebook del cantante y trompetista, Willie Colón, su familia confirmó la lamentable noticia de su fallecimiento en la mañana de este sábado, 21 de febrero. El anuncio estuvo acompañado de un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que enviaron palabras de apoyo y que, con respeto, permanecieron atentas a su estado de salud en todo momento.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, dice el comunicado.

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Tras conocer la noticia, en redes sociales rápidamente han empezado a reaccionar varios colegas, amigos y seguidores del artista, siendo Rubén Blades uno de los primeros en enviar un mensaje de condolencias a sus seres queridos. “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”.

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical. Rubén Blades. 21 de Febrero, 2026″, agregó el artista, quien durante varios años mantuvo una cercana amistad con el llamado ‘Rey del Trombón’, relación que con el tiempo se fracturó debido a sus diferencias.

Gente

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

Gente

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

Gente

Murió Willie Colón: la canción que marcó un hito para la humanidad y con la que siempre se recordará al “Malo del Bronx”

Gente

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Gente

Murió Willie Colón a sus 75 años: luto en la música por la partida de una leyenda de la salsa

Gente

Violeta Bergonzi aclara polémica por video junto a sus hijos disfrazados y relacionados con los ‘therians’: “fue sarcástico, una parodia”

Gente

Ella es Liuba, la participante de ‘A otro nivel’ que fue corista y bailarina de Shakira: esta es su historia

Música

Willie Colón estaría hospitalizado en Nueva York; esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del Rey del Trombón

Confidenciales

“Esto se ha desviado hacia el socialismo al estilo de Castro y Chávez”: Willie Colón increpó a Petro por anunciar que dispondrá de ahorros de colombianos en bancos

Marc Anthony, por su parte, optó por despedirse de su colega a través de sus historias de Instagram con un corto, pero conmovedor mensaje de agradecimiento por su legado en la música, especialmente en la salsa. Sus palabras fueron acompañadas por una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes cantando frente a un par de micrófonos.

Marc Anthony
Marc Anthony lamenta el fallecimiento de Willie Colón Foto: Instagram @marcanthony

Como parte de sus seguidores, el expresidente Iván Duque se sumó a esta ola de reacciones que ha generado la partida del maestro de la salsa, con un mensaje en el que lo describió como uno de los más grandes exponentes de este género musical.

“Willie Colón marcó una época y dejó huella en generaciones enteras con su talento y su pasión por la música. Hoy el mundo artístico está de luto. A sus familiares, amigos y millones de seguidores, mis más sinceras condolencias. Paz en su tumba”, anotó a través de su cuenta en X.

Otro artista que no tardó en reaccionar fue Rey Ruiz, afirmando desde su perfil en X que “hoy el mundo de la música pierde a uno de los más queridos y grandes de nuestro género". Además, por medio de su cuenta de Instagram, se sinceró sobre el gran impacto que le causó la noticia sobre su muerte.

Violeta Bergonzi aclara polémica por video junto a sus hijos disfrazados y relacionados con los ‘therians’: “fue sarcástico, una parodia”

“Nadie lo creería, cuando hay músicos como Willie Colón uno espera que sean eternos, no entiende que son personas reales, es tan grande la admiración que te ciega. De verdad me tomó por sorpresa y sé que a muchos también”, dice su publicación.

Entre tanto, Carlos Vives también se pronunció desde su cuenta de X con el mensaje: “Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie“.

Más de Gente

El reconocido salsero falleció el sábado 21 de febrero de 2026.

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

"Con la ayuda de Dios volveré": Willie Colón envía conmovedor mensaje a sus seguidores tras aparatoso accidente

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

La canción que narró la historia de Simón sigue siendo recordada por su fuerza y emoción.

Murió Willie Colón: la canción que marcó un hito para la humanidad y con la que siempre se recordará al “Malo del Bronx”

Willie Colón, ícono de la salsa.

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Willie Colón

Murió Willie Colón a sus 75 años: luto en la música por la partida de una leyenda de la salsa

Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi aclara polémica por video junto a sus hijos disfrazados y relacionados con los ‘therians’: “fue sarcástico, una parodia”

Participante de 'A otro nivel' reveló que fue corista y bailarina de Shakira

Ella es Liuba, la participante de ‘A otro nivel’ que fue corista y bailarina de Shakira: esta es su historia

Shakira y Beéle

Video revela faceta desconocida de Shakira al lado de Beéle en Barranquilla y se hace viral; sus fans quedaron impresionados

Gisele Pelicot posa durante una sesión de fotos en París el 4 de febrero de 2026.

Las revelaciones más impactantes de ‘Un himno a la vida’, el libro de Gisele Pelicot, sobre el hombre que la drogó durante más de 10 años

Noticias Destacadas