Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Sobre el mediodía de este sábado, 21 de febrero, la cuenta oficial de Willie Colón confirmó el fallecimiento del artista; con la pérdida del ícono de la salsa, quien con el sonar de su trompeta convirtió en grandes éxitos varias de sus más icónicas canciones.

La música de Colón logró fusionar la salsa clásica con géneros populares al contar con la participación de diversos artistas en sus piezas musicales, además de su entrañable trabajo con el fallecido cantante y amigo Héctor Lavoe, o de los temas con Celia Cruz, hasta su paso por la Fania All Stars.

Murió Willie Colón a sus 75 años. Luto en la música por la partida de una leyenda de la salsa

Uno de los himnos de la salsa que compuso Colón y fue cantada por Lavoe fue Aguanilé, una de las canciones más reproducidas y que marcó la época dorada de la salsa puertorriqueña al lograr representar las raíces del género a lo largo del continente.

Celia Cruz y Willie Colón, íconos juntos. Foto: Cortesía Record Store Day

Pedro Navaja, de la mano de Rubén Blades , fue un tema que logró evidenciar cómo se puede contar una historia con distintos matices y personajes a través de la salsa,que marcó un retrato de la vida en la gran ciudad, llegando a ser considerada una de las mejores composiciones a nivel mundial.

Además junto a Héctor Lavoe, Colón creó himnos que cambiaron el rumbo del género. Temas como Che Che Colé lo llevaron a lo más alto del género, ganándose el afecto de miles de personas.

Otro de los capítulos más célebres de su carrera fue con la composición de Gitana, una que se convitiró en un infaltable para los amantes del género y que no podía faltar en ningún concierto del artista.

La voz de Colón, le dio vida a la sonada de El Gran Varón, una canción que, para el momento de su aparición, fue una de las principales críticas a la intolerancia frente al tema LGTBI y evidenció cómo una enfermedad, estigmatizada, le cobraría la vida a muchas personas, en los años 80, cuando se dio a conocer el VIH/Sida.

Juanito Alimaña sirviño de inspiración para la realización de obras y composiciones; sus tonadas fuertes y con mezclas populares le dieron un lugar en la historia del hoy fallecido.

Otro de los inflatables en las fiestas de Cali y otras regiones del país, es Talento de Televisión, la cual en los últimos años ha sido criticada por posibles contenidos machistas, pero que es un ícono del género.

Oh, ¿qué será?, otro de los emblemas de la salsa clásica, la cual cuenta con miles de reproducciones en las plataformas musicales. Siendo una sonada muy admirada por las parejas en las noches de salsa.

Willie Colón contaba con más de 40 álbumes, en los cuales el son cubano, el tango, la salsa y los géneros populares fueron piezas icónicas. Y si por algo será recordado entre los cantantes de salsa, su público y los premios que obtuvo por su trayectoria es el famoso grito de: “Guapea Willie Colón”.

Otras de sus producciones más reconocidas: