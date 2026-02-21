Murió Willie Colón a sus 75 años: luto en la música por la partida de una leyenda de la salsa

La música está de luto. En la mañana de este sábado, 21 de febrero, desde la cuenta oficial de Facebook del maestro Willie Colón, se realizó una publicación que confirmó su fallecimiento a los 75 años.

La noticia fue compartida por su familia, según el texto que acompaña la imagen del ícono de la salsa en su juventud, con uno de sus instrumentos preferidos: la trompeta.

Willie Colón falleció a los 75 años. Foto: COLPRENSA

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en la publicación, que rápidamente desató una ola de reacciones entre los seguidores del artista.

Según señalan sus seres queridos en el post, aunque su ausencia les causa un profundo dolor, su legado musical es una forma de consuelo, porque saben que sus canciones son un regalo eterno, no solo para ellos, sino para sus colegas, amigos y demás conocidos que compartieron junto a él en esta larga trayectoria.

Publicación de la cuenta oficial de Facebook de Willie Colón Foto: Crédito - Facebook: Willie Colón

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregan.

Antes de difundir la lamentable noticia, el estado de salud del cantautor y trombonista ya era tema de conversación entre sus seguidores, pues se conoció que estaba atravesando complicaciones médicas, por las que habría sido hospitalizado en Nueva York.

A raíz de esto, con el paso de las horas crecía la incertidumbre sobre su evolución, pues, de acuerdo con las versiones que circulaban en plataformas digitales y medios especializados, estaba enfrentando problemas respiratorios.

Willie Colón en 2018. Foto: AP Photo/Claudio Cruz

Aunque por el momento su familia no ha revelado más detalles sobre las causas de su deceso. Días atrás, Rubén Blades, cantante y quien fue en un momento de su trayectoria amigo del artista, pero por diferencias esa amistad se rompió, brindó detalles a través de un mensaje en el que expresó su apoyo en este momento de dolor.

“No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, dijo en su momento.

Entre los éxitos que llevaron a Willie Colón a convertirse en el ‘Rey del Trombón’ y en una de las figuras más influyentes de la salsa, se destacan canciones como Oh, ¿qué será?, El gran varón, Talento de televisión, Gitana, Pedro Navaja, Idilio, Sin poderte hablar, El día de la suerte, entre otros grandes clásicos que han marcado a varias generaciones y que hoy siguen sonando con fuerza en las emisoras, discotecas y plataformas musicales.