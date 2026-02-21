Gente

Murió Willie Colón a sus 75 años: luto en la música por la partida de una leyenda de la salsa

De acuerdo con la publicación, el artista vivió sus últimas horas rodeado de sus seres queridos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
21 de febrero de 2026, 12:13 p. m.
Willie Colón
Willie Colón Foto: Getty Images

La música está de luto. En la mañana de este sábado, 21 de febrero, desde la cuenta oficial de Facebook del maestro Willie Colón, se realizó una publicación que confirmó su fallecimiento a los 75 años.

La noticia fue compartida por su familia, según el texto que acompaña la imagen del ícono de la salsa en su juventud, con uno de sus instrumentos preferidos: la trompeta.

Willie Colón
Willie Colón falleció a los 75 años. Foto: COLPRENSA

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en la publicación, que rápidamente desató una ola de reacciones entre los seguidores del artista.

Maluma rindió conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Lo Nuestro: “Te extrañamos”

Según señalan sus seres queridos en el post, aunque su ausencia les causa un profundo dolor, su legado musical es una forma de consuelo, porque saben que sus canciones son un regalo eterno, no solo para ellos, sino para sus colegas, amigos y demás conocidos que compartieron junto a él en esta larga trayectoria.

Gente

Murió Willie Colón: la canción que marcó un punto para la humanidad y siempre se recordará del “Malo del Bronx”

Gente

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Gente

Violeta Bergonzi aclara polémica por video junto a sus hijos disfrazados y relacionados con los ‘therians’: “fue sarcástico, una parodia”

Gente

Ella es Liuba, la participante de ‘A otro nivel’ que fue corista y bailarina de Shakira: esta es su historia

Gente

Video revela faceta desconocida de Shakira al lado de Beéle en Barranquilla y se hace viral; sus fans quedaron impresionados

Gente

Las revelaciones más impactantes de ‘Un himno a la vida’, el libro de Gisele Pelicot, sobre el hombre que la drogó durante más de 10 años

Gente

Luis Alfonso denuncia terrible estafa en su nombre; esta es la modalidad que usaban los los delincuentes

Música

Willie Colón estaría hospitalizado en Nueva York; esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del Rey del Trombón

Confidenciales

“Esto se ha desviado hacia el socialismo al estilo de Castro y Chávez”: Willie Colón increpó a Petro por anunciar que dispondrá de ahorros de colombianos en bancos

Cultura

Willie Colón arremete contra Rubén Blades por el álbum ‘Siembra’, que le mereció al panameño un Grammy: “Lo replicaron sin mi presencia”

Willie Colón
Publicación de la cuenta oficial de Facebook de Willie Colón Foto: Crédito - Facebook: Willie Colón

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregan.

Antes de difundir la lamentable noticia, el estado de salud del cantautor y trombonista ya era tema de conversación entre sus seguidores, pues se conoció que estaba atravesando complicaciones médicas, por las que habría sido hospitalizado en Nueva York.

A raíz de esto, con el paso de las horas crecía la incertidumbre sobre su evolución, pues, de acuerdo con las versiones que circulaban en plataformas digitales y medios especializados, estaba enfrentando problemas respiratorios.

Puerto Rican´s singer Willie Colon accepts the award for Best " Música Afroamericana," during the Lunas of Auditorio Nacional awards ceremony in Mexico City, Wednesday, Oct. 31, 2018. (AP Photo/Claudio Cruz)
Willie Colón en 2018. Foto: AP Photo/Claudio Cruz

Aunque por el momento su familia no ha revelado más detalles sobre las causas de su deceso. Días atrás, Rubén Blades, cantante y quien fue en un momento de su trayectoria amigo del artista, pero por diferencias esa amistad se rompió, brindó detalles a través de un mensaje en el que expresó su apoyo en este momento de dolor.

Video revela faceta desconocida de Shakira al lado de Beéle en Barranquilla y se hace viral; sus fans quedaron impresionados

“No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, dijo en su momento.

Entre los éxitos que llevaron a Willie Colón a convertirse en el ‘Rey del Trombón’ y en una de las figuras más influyentes de la salsa, se destacan canciones como Oh, ¿qué será?, El gran varón, Talento de televisión, Gitana, Pedro Navaja, Idilio, Sin poderte hablar, El día de la suerte, entre otros grandes clásicos que han marcado a varias generaciones y que hoy siguen sonando con fuerza en las emisoras, discotecas y plataformas musicales.

Más de Gente

Willie Colón, ícono de la salsa.

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi aclara polémica por video junto a sus hijos disfrazados y relacionados con los ‘therians’: “fue sarcástico, una parodia”

Participante de 'A otro nivel' reveló que fue corista y bailarina de Shakira

Ella es Liuba, la participante de ‘A otro nivel’ que fue corista y bailarina de Shakira: esta es su historia

Shakira y Beéle

Video revela faceta desconocida de Shakira al lado de Beéle en Barranquilla y se hace viral; sus fans quedaron impresionados

Gisele Pelicot posa durante una sesión de fotos en París el 4 de febrero de 2026.

Las revelaciones más impactantes de ‘Un himno a la vida’, el libro de Gisele Pelicot, sobre el hombre que la drogó durante más de 10 años

Luis Alfonso denuncia terrible estafa en su nombre; esta es la modalidad que usaban los los delincuentes

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores

Pareja de Juanda Caribe habría tomado decisión tras rumores que rodean su relación

Ricardo Jorge

‘Ricardo Jorge’ dio importante paso con la mujer que lo flechó; se casó en ceremonia especial: “Tocó darle el ‘sí’”

El creador de contenido analiza su paso por el reality

“Yuli es mi finalista”: Maiker revela en exclusiva a SEMANA su inesperada lectura del juego tras ser eliminado

Noticias Destacadas