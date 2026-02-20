Maluma rindió conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Lo Nuestro: “Te extrañamos”

La más reciente versión de Premios Lo Nuestro estuvo marcada por la emoción de los artistas que celebraron su triunfo en el importante evento musical y la nostalgia de Maluma al dar unas de las palabras más emotivas de la noche.

El famoso cantante colombiano se subió al escenario y le rindió un homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano que falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. En medio de una gala dedicada a celebrar lo mejor de la música latina, el artista paisa pidió unos minutos para recordar a quien consideraba no solo un colega, sino también un amigo dentro de la industria.

Yeison Jiménez y Maluma - Con el corazón Foto: Paola España Comunicaciones

Con evidente conmoción, Maluma se dirigió al público presente y a las millones de personas que se conectaron por medio de las redes sociales para honrar la memoria del intérprete de música popular, pues su muerte causó un profundo impacto entre sus seguidores y compañeros.

“En los primeros días de este año se nos fue un gran hermano, Yeison Jiménez. Un gran músico con el que recientemente tuve el honor de colaborar. Yeison, gracias por tu música y tu talento. Sabes que siempre, siempre formarás parte de lo nuestro. Te extrañamos mucho hermano, que viva Colombia, que viva Yeison Jiménez”, expresó frente a las cámaras.

El homenaje se dio días después de que se lanzara la canción Con el corazón, en la que Maluma y Yeison Jiménez estuvieron trabajando a lo largo de los últimos meses y que fue publicada de manera póstuma como tributo a la vida y legado del artista.

La colaboración mostró una faceta distinta de Maluma, quien incursionó en los sonidos de la música popular para acompañar la voz del cantante fallecido.

Durante la ceremonia, las pantallas proyectaron imágenes de Yeison Jiménez en conciertos y momentos importantes de su carrera, lo que generó uno de los instantes más emotivos de la velada.

Maluma reveló cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Por medio de un reciente video publicado en la cuenta de TikTok de Maluma, el cantante de reguetón explicó cómo recibió la noticia del fallecimiento de su amigo y colega.

“Estaba escuchando la referencia de la canción y en ese momento me interrumpió una llamada diciéndome que Yeison se había accidentado. Mientras escuchaba la canción… eso para mí fue lo más loco del mundo”, confesó.

El cantante confesó que la noticia generó una reacción inmediata de incredulidad y profundo dolor entre sus allegados, ya que habían conversado pocos días antes y estaban entusiasmados por continuar trabajando juntos en el video musical del tema.

“Nos pusimos todos histéricos y como todos, aún no lo podemos creer, seguimos llorando (...) Yo decía: ‘no voy a lanzar el tema porque la gente va a decir que qué oportunista’”.

Sin embargo, reconsideró su decisión tras conversar con la esposa y la hija del cantante, quienes le expresaron su deseo de que el público pudiera escuchar la canción como un homenaje.

Finalmente, Maluma aseguró que el lanzamiento busca honrar el sueño que ambos compartían y mantener viva la memoria del artista: “Este era el sueño del hombre… quería que el público pudiera escucharlo lo antes posible”.