Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores y colombianos que brillaron en la gala

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro volvió a reunir a las principales figuras de la música latina en una noche marcada por presentaciones en vivo, colaboraciones inesperadas y una fuerte presencia colombiana en las categorías más importantes. Desde el escenario, varios artistas del país lograron llevarse los galardones en medio de unas votaciones reñidas que estuvieron a cargo del público.
La gala, celebrada ante miles de asistentes y millones de televidentes, dejó momentos virales, discursos emotivos y una lista de ganadores que refleja las tendencias actuales del mercado latino.
A continuación, el listado completo de los artistas y producciones que se llevaron el codiciado galardón, en una ceremonia donde los nombres colombianos fueron protagonistas.
Artista ‘Premio Lo Nuestro del año’
Ganador: Bad Bunny
Nominados:
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción del año
Ganador: DTMF - Bad Bunny
Nominados:
- Desde Hoy - Natti Natasha
- El Amor de Mi Herida - Carín León
- Imagínate - Danny Ocean & Kapo
- Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- Latina Foreva - Karol G
- Me Jalo - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
- Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
- Soltera - Shakira
Álbum del año
Ganador: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Nominados:
- ‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
- ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
- ‘Babylon Club’ - Danny Ocean
- ‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Island Boyz’ - Myke Towers
- ‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
- ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
- ‘Tropicoqueta’ - Karol G
Mejor combinación femenina
Ganador: ‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar
Nominados:
- ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
- ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
- ‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
- ‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
- ‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
- ‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
- ‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” del año
Ganador: ‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
Nominados:
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
- ‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
- ‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
- ‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta
La mezcla perfecta del año
Ganador: ‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin
Nominados:
- ‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
- ‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- ‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
- ‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi
- ‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi
Tour del año
Ganador: ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
Nominados:
- ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
- ‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
- ‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
- ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
- ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná
Artista revelación del año masculino
Ganador: Santos Bravos
Nominados:
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Yorghaki
Artista revelación del año femenino
Ganador: Camila Fernández
Nominados:
- Aria Bela
- Delilah
- Estevie
- Mar
- Paloma Morphy
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Mejor canción de música cristiana
Ganador: ‘Sonríele’ - Daddy Yankee
Nominados:
- ‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- ‘La Respuesta’ - Gocho
- ‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
- ‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
- ‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Afrobeat del año
Ganador: ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Nominados:
- ‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
- ‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- ‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo
Artista masculino del año - urbano
Ganador: Bad Bunny
Nominados:
- Arcángel
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
Artista femenina del año - urbano
Ganador: Karol G
Nominados:
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción del año - urbano
Ganador: ‘Latina Foreva’ - Karol G
Nominados:
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
- ‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
- ‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- ‘Rio’ - J Balvin
- ‘Romeo’ - Anitta
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Mejor canción trap/hip hop - urbano
Ganador: ‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
Nominados:
- ‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef
- ‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko
- ‘En La City’ - Trueno & Young Miko
- ‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty
- ‘Love’ - Clarent
- ‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers
- ‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz
- ‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- ‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración del año - urbano
Ganador: ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
Nominados:
- ‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko
- ‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Luna’ - Wisin & Kapo
- ‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao
- ‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
- ‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
- ‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
Álbum del año - urbano
Ganador: ‘Ferxxo Vol X: Sagrado’
Nominados:
- ‘Borondo’ - Beéle
- ‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión
- ‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin
- ‘Elyte’ - Yandel
- ‘Island Boyz’ - Myke Towers
- ‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora
- ‘Sendé’ - Ryan Castro
- ‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel
- ‘Underwater’ - Fariana
Artista pop masculino del año
Ganador: Maluma
Nominados:
- Alejandro Sanz
- Camilo
- Danny Ocean
- Juanes
- Manuel Turizo
- Marco Antonio Solís
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Sebastián Yatra
Artista pop femenina del año
Ganador: Cazzu
Nominados:
- Aitana
- Elena Rose
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Shakira
- Yami Safdie
Grupo o dúo del año - pop/rock
Ganador: Ha*Ash
Nominados:
- Ca7riel & Paco Amoroso
- DND | Do Not Disturb
- Matisse
- Latin Mafia
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción del año - pop
Ganador: ‘Con Otra’ - Cazzu
Nominados:
- ‘Bronceador’ - Maluma
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
- ‘La Carretera’ - Pedro Capó
- ‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra
- ‘Mientes’ - Reik
- ‘Noviogangsta <3’ - Emilia
- ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
- ‘Soltera’ - Shakira
- ‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat
Colaboración del año - pop
Ganador: ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
Nominados:
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
- ‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- ‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
- ‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
- ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
- ‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
- ‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
- ‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
Álbum del año - pop
Ganador: ‘Ya Es Mañana’ - Morat
Nominados:
- ‘Cuarto Azul’ - Aitana
- ‘El Vuelo’ - Gloria Trevi
- ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose
- ‘Haashville’ - Ha*Ash
- ‘La Carretera’ - Pedro Capó
- ‘Milagro’ - Sebastián Yatra
- ‘Noches De Cantina’ - Maná
- ‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert
- ‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera
Colaboración del año - pop/urbano
Ganador: ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
Nominados:
- ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
- ‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción del año - pop/urbano
Ganador: ‘DTMF’ - Bad Bunny
Nominados:
- ‘6 De Febrero’ - Aitana
- ‘A.K.A’ - Mari La Carajita
- ‘Cables Cruzados’ - Farruko
- ‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
- ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
- ‘Sirenita’ - Ozuna
- ‘Tengo Celos’ - Myke Towers
- ‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi
- ‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler
Canción del Año - pop/rock
Ganador: ‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León
Nominados:
- ‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert
- ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
- ‘Sabe Bien’ - Pedro Capó
- ‘Una Noche Contigo’ - Juanes
Mejor ‘EuroSong’ - pop/urbano
Ganador: ‘6 De Febrero’ - Aitana
Nominados:
- ‘Da Me’ - Bad Gyal
- ‘Esa Diva’ - Melody
- ‘Moja1ta’ - Lola Indigo
- ‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena
- ‘Tatami’ - JC Reyes
- ‘Tuchat’ - Quevedo
- ‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B
Artista del año - tropical
Ganador: Romeo Santos
Nominados:
- Carlos Vives
- Elvis Crespo
- Gloria Estefan
- Jerry Rivera
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Silvestre Dangond
Canción del año - tropical
Ganador:‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro
Nominados:
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘Fuera De Lugar’ - Venesti
- ‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea
- ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
- ‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca
- ‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana
- ‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa
- ‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez
- ‘Raíces’ - Gloria Estefan
Colaboración del año - tropical
Ganador: ‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
Nominados:
- ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
- ‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona
- ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
- ‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
- ‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera
- ‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
- ‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana
- ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
- ‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Álbum del año - tropical
Ganador: ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
Nominados:
- ‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’ - Gilberto Santa Rosa
- ‘El Último Baile’ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’ - Carlos Vives
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Gris’ - Luis Figueroa
- ‘Llegué yo’ - Jerry Rivera
- ‘Poeta Herío’ - Elvis Crespo
- ‘Raíces’ - Gloria Estefan
- ‘Reparto By Gente De Zona’ - Gente De Zona
Artista masculino del año - música mexicana
Ganador: Carín León
Nominados:
- Alejandro Fernández
- Christian Nodal
- Eden Muñoz
- Ivan Cornejo
- Luis Angel ‘El Flaco’
- Netón Vega
- Oscar Maydon
- Pepe Aguilar
- Xavi
Artista femenina del año - música mexicana
Ganador: Majo Aguilar
Nominados:
- Aida Cuevas
- Ana Bárbara
- Angela Leiva
- Ángela Aguilar
- Camila Fernández
- Carolina Ross
- Chiquis
- Lupita Infante
- Yuridia
Grupo o dúo del año - música mexicana
Ganador: Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Nominados:
- Banda El Recodo
- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Intocable
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Los Ángeles Azules
- Los Tigres Del Norte
Canción del año - música mexicana
Ganador: ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
Nominados:
- ‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
- ‘El Amigo’ - Christian Nodal
- ‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega
- ‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
- ‘Otro Capítulo’ - Becky G
- ‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida
- ‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz
Canción mariachi/ranchera del año
Ganador: ‘Sin Llorar’ - Yuridia
Nominados:
- ‘Amé’ - Christian Nodal
- ‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- ‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar
- ‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
Canción norteña del año
Ganador: ‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Nominados:
- ‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga
- ‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
- ‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable
- ‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz
Fusión Música Mexicana Del Año
Ganador: ‘No Capea’ - Xavi & Grupo Frontera
Nominados:
- ‘2+2’ - Omar Camacho & Victor Mendivil
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Marlboro Rojo’ - Fuerza Regida
- ‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
Álbum del año - música mexicana
Ganador: ‘Sin Llorar’ - Yuridia
Nominados:
- ‘¿Quién + Como Yo?’ - Christian Nodal
- ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
- ‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’ - Alejandro Fernández
- ‘Eden’ - Eden Muñoz
- ‘Encuentros’ - Becky G
- ‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
- ‘Next’ - Xavi
- ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
- ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata