Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores y colombianos que brillaron en la gala

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro volvió a reunir a las principales figuras de la música latina en una noche marcada por presentaciones en vivo, colaboraciones inesperadas y una fuerte presencia colombiana en las categorías más importantes. Desde el escenario, varios artistas del país lograron llevarse los galardones en medio de unas votaciones reñidas que estuvieron a cargo del público.

La gala, celebrada ante miles de asistentes y millones de televidentes, dejó momentos virales, discursos emotivos y una lista de ganadores que refleja las tendencias actuales del mercado latino.

El set de los Premios Lo Nuestro 2026. Foto: Tomada de Instagram @premiolonuestro

A continuación, el listado completo de los artistas y producciones que se llevaron el codiciado galardón, en una ceremonia donde los nombres colombianos fueron protagonistas.

Artista ‘Premio Lo Nuestro del año’

Ganador: Bad Bunny

Nominados:

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción del año

Ganador: DTMF - Bad Bunny

Nominados:

Desde Hoy - Natti Natasha

El Amor de Mi Herida - Carín León

Imagínate - Danny Ocean & Kapo

Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos

Latina Foreva - Karol G

Me Jalo - Fuerza Regida & Grupo Frontera

No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández

Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell

Soltera - Shakira

Bad Bunny durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Foto: AP

Álbum del año

Ganador: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Nominados:

‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz

‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida

‘Babylon Club’ - Danny Ocean

‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro

‘Eterno’ - Prince Royce

‘Island Boyz’ - Myke Towers

‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki

‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León

‘Tropicoqueta’ - Karol G

Mejor combinación femenina

Ganador: ‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar

Nominados:

‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia

‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy

‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq

‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs

‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar

‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del año

Ganador: ‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves

Nominados:

‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm

‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay

‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull

‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta

La mezcla perfecta del año

Ganador: ‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin

Nominados:

‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís

‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León

‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa

‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi

‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler

‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi

‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi

Tour del año

Ganador: ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira

Nominados:

‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro

‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández

‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís

‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny

‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Artista revelación del año masculino

Ganador: Santos Bravos

Nominados:

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Yorghaki

Artista revelación del año femenino

Ganador: Camila Fernández

Nominados:

Aria Bela

Delilah

Estevie

Mar

Paloma Morphy

Yailín La Más Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso

Mejor canción de música cristiana

Ganador: ‘Sonríele’ - Daddy Yankee

Nominados:

‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

‘La Respuesta’ - Gocho

‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina

‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle

‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Afrobeat del año

Ganador: ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Nominados:

‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo

‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico

‘San Blas’ - Boza

‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo

Artista masculino del año - urbano

Ganador: Bad Bunny

Nominados:

Arcángel

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

El cantante se llevó varios galardones en los Premios Lo Nuestro 2026. Foto: Getty Images

Artista femenina del año - urbano

Ganador: Karol G

Nominados:

Anitta

Bad Gyal

Fariana

Natti Natasha

Rainao

Tokischa

Yailín La Más Viral

Yeri Mua

Young Miko

Canción del año - urbano

Ganador: ‘Latina Foreva’ - Karol G

Nominados:

‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee

‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone

‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny

‘Rio’ - J Balvin

‘Romeo’ - Anitta

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Mejor canción trap/hip hop - urbano

Ganador: ‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

Nominados:

‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef

‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko

‘En La City’ - Trueno & Young Miko

‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty

‘Love’ - Clarent

‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers

‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz

‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Colaboración del año - urbano

Ganador: ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

Nominados:

‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko

‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

‘Luna’ - Wisin & Kapo

‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell

‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao

‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent

Cantante colombianos se unieron con canción de reguetón. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Álbum del año - urbano

Ganador: ‘Ferxxo Vol X: Sagrado’

Nominados:

‘Borondo’ - Beéle

‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión

‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin

‘Elyte’ - Yandel

‘Island Boyz’ - Myke Towers

‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora

‘Sendé’ - Ryan Castro

‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel

‘Underwater’ - Fariana

Artista pop masculino del año

Ganador: Maluma

Nominados:

Alejandro Sanz

Camilo

Danny Ocean

Juanes

Manuel Turizo

Marco Antonio Solís

Pitbull

Ricardo Arjona

Sebastián Yatra

Artista pop femenina del año

Ganador: Cazzu

Nominados:

Aitana

Elena Rose

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenia Os

Laura Pausini

Shakira

Yami Safdie

Grupo o dúo del año - pop/rock

Ganador: Ha*Ash

Nominados:

Ca7riel & Paco Amoroso

DND | Do Not Disturb

Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Canción del año - pop

Ganador: ‘Con Otra’ - Cazzu

Nominados:

‘Bronceador’ - Maluma

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘La Carretera’ - Pedro Capó

‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra

‘Mientes’ - Reik

‘Noviogangsta <3’ - Emilia

‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

‘Soltera’ - Shakira

‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat

Colaboración del año - pop

Ganador: ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira

Nominados:

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza

‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro

‘Huir’ - Kany García & Lia Kali

‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi

‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini

‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler

Álbum del año - pop

Ganador: ‘Ya Es Mañana’ - Morat

Nominados:

‘Cuarto Azul’ - Aitana

‘El Vuelo’ - Gloria Trevi

‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘La Carretera’ - Pedro Capó

‘Milagro’ - Sebastián Yatra

‘Noches De Cantina’ - Maná

‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert

‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera

Morat ganó en la categoría 'Álbum del año' en los Premios Lo Nuestro. Foto: Amanda Imm

Colaboración del año - pop/urbano

Ganador: ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

Nominados:

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel

‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción del año - pop/urbano

Ganador: ‘DTMF’ - Bad Bunny

Nominados:

‘6 De Febrero’ - Aitana

‘A.K.A’ - Mari La Carajita

‘Cables Cruzados’ - Farruko

‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Sirenita’ - Ozuna

‘Tengo Celos’ - Myke Towers

‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi

‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler

Canción del Año - pop/rock

Ganador: ‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Nominados:

‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

‘Sabe Bien’ - Pedro Capó

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor ‘EuroSong’ - pop/urbano

Ganador: ‘6 De Febrero’ - Aitana

Nominados:

‘Da Me’ - Bad Gyal

‘Esa Diva’ - Melody

‘Moja1ta’ - Lola Indigo

‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena

‘Tatami’ - JC Reyes

‘Tuchat’ - Quevedo

‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B

Artista del año - tropical

Ganador: Romeo Santos

Nominados:

Carlos Vives

Elvis Crespo

Gloria Estefan

Jerry Rivera

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Silvestre Dangond

Canción del año - tropical

Ganador:‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro

Nominados:

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘Fuera De Lugar’ - Venesti

‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca

‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana

‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa

‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez

‘Raíces’ - Gloria Estefan

Premios Lo Nuestro 2026 tuvo varios protagonistas. Foto: Instagram: @rauwalejandro

Colaboración del año - tropical

Ganador: ‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

Nominados:

‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona

‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche

‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy

‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera

‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum del año - tropical

Ganador: ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

Nominados:

‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’ - Gilberto Santa Rosa

‘El Último Baile’ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’ - Carlos Vives

‘Eterno’ - Prince Royce

‘Gris’ - Luis Figueroa

‘Llegué yo’ - Jerry Rivera

‘Poeta Herío’ - Elvis Crespo

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Reparto By Gente De Zona’ - Gente De Zona

Artista masculino del año - música mexicana

Ganador: Carín León

Nominados:

Alejandro Fernández

Christian Nodal

Eden Muñoz

Ivan Cornejo

Luis Angel ‘El Flaco’

Netón Vega

Oscar Maydon

Pepe Aguilar

Xavi

Artista femenina del año - música mexicana

Ganador: Majo Aguilar

Nominados:

Aida Cuevas

Ana Bárbara

Angela Leiva

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Carolina Ross

Chiquis

Lupita Infante

Yuridia

Grupo o dúo del año - música mexicana

Ganador: Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Nominados:

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Los Ángeles Azules

Los Tigres Del Norte

Canción del año - música mexicana

Ganador: ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

Nominados:

‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’

‘El Amigo’ - Christian Nodal

‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega

‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo

‘Otro Capítulo’ - Becky G

‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida

‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz

El mexicano brilló en los Premios Lo Nuestro. Foto: Oficina Gus Rincón

Canción mariachi/ranchera del año

Ganador: ‘Sin Llorar’ - Yuridia

Nominados:

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar

‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar

‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar

‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández

Canción norteña del año

Ganador: ‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Nominados:

‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga

‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte

‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable

‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz

Fusión Música Mexicana Del Año

Ganador: ‘No Capea’ - Xavi & Grupo Frontera

Nominados:

‘2+2’ - Omar Camacho & Victor Mendivil

‘Loco’ - Netón Vega

‘Marlboro Rojo’ - Fuerza Regida

‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Álbum del año - música mexicana

Ganador: ‘Sin Llorar’ - Yuridia

Nominados: