Murió Willie Colón: la canción que marcó un hito para la humanidad y siempre se recordará del “Malo del Bronx”

Willie Colón falleció a los 75 años en Nueva York, dejando un legado musical que marcó generaciones.

Redacción Gente
21 de febrero de 2026, 1:41 p. m.
El “Malo del Bronx” logró que su música trascendiera más allá del ritmo, con mensajes sociales contundentes.
El "Malo del Bronx" logró que su música trascendiera más allá del ritmo, con mensajes sociales contundentes. Foto: Corbis/Icon Sportswire via Getty

Este 21 de febrero de 2026, el mundo de la música lamenta la partida de Willie Colón, ícono de la salsa conocido como el “Malo del Bronx”.

Willie Colón falleció en Nueva York, a los 75 años, por complicaciones respiratorias, dejando un legado que trascendió generaciones y que incluyó canciones capaces de abordar problemas sociales complejos con ritmo y conciencia.

Entre ellas, una de las más virales fue El gran varón, la cual se convirtió en un hito cultural que sigue resonando décadas después de su lanzamiento en 1989 como parte del álbum Top Secrets.

La letra de la canción narra la historia de Simón, quien enfrenta el rechazo familiar y la enfermedad del VIH/Sida en un momento que era tomado como tabú en la década de los 80 y 90, mostrando sin filtros la dureza de la discriminación y la soledad que vivían muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ en aquel tiempo.

Este relato no solo emocionó, sino que también provocó debates sobre aceptación, visibilidad y los límites de la sociedad frente a temas que eran considerados tabú.

La censura y la resonancia social

Cuando El gran varón llegó a las emisoras de radio en América Latina, no todas la recibieron con los brazos abiertos. Algunos canales optaron por censurarla debido a la manera directa en que abordaba la homosexualidad, la transición de género y la epidemia del sida, un tema delicado para la época; sin embargo, la canción logró imponerse como un himno, siendo pionera en narrar la realidad de quienes enfrentaban la marginación y la enfermedad sin apoyo familiar ni social.

“Esto tampoco fue impedimento para que se convirtiera en un éxito mundial que, entre sus mayores logros, alcanzó la posición número 13 del Billboard Hot Latin Songs”, comenta Billboard.

Para Willie Colón, quien contó con 11 nominaciones al Grammy y un Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy en 2004, esta canción se convirtió en un emblema de su compromiso social.

La canción llegó donde ninguna canción en español había llegado antes ni después, y, con el innovador arreglo de Colón, también se convirtió en un éxito continental”, resaltó Billboard, en “las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos” (número 20 en la lista).

Polémicas que aún perduran

El compositor Omar Alfanno reveló que la inspiración surgió de un amigo cercano que falleció solo en Los Ángeles, lo que da a la canción una carga emocional intensa y real.

“Este caso ocurre en una época en la que la comunidad gay era cruelmente tratada, ni siquiera se conocía el sida. Por eso la letra dice: ‘De una extraña enfermedad murió Simón”, indicó Omar Alfanno a Al Día de Colombia.

Esta mezcla de historia personal, crítica social y melodía contagiosa hizo que la obra de Willie Colón trascendiera generaciones y se mantuviera viva en el recuerdo colectivo, consolidando su lugar en la historia de la música latina.

