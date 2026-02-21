¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

Willie Colón, uno de los íconos de la salsa, falleció sobre el mediodía de este sábado, 21 de febrero. Su muerte fue confirmada a través de un sentido comunicado por su familia.

Murió Willie Colón a sus 75 años: luto en la música por la partida de una leyenda de la salsa

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en la publicación, que rápidamente desató una ola de reacciones entre los seguidores del artista.

¿De qué murió Willie Colón?

El salsero llevaba varios días hospitalizado tras presentar un cuadro clínico relacionado con su sistema respiratorio, señaló la agencia EFE.

Willie Colón Foto: COLPRENSA

Por el momento, no se ha confirmado la causa principal del deceso del artista; sin embargo, los medios internacionales señalan que las complicaciones médicas que sufrió en los últimos días serían la causa.

Los medios partidarios del género indicaron que la ausencia de Colón de sus redes sociales fue una de las primeras señales de una posible enfermedad, lo cual se confirmó el pasado 18 de febrero con su traslado a un hospital de la ciudad de Nueva York.

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Colón se encontraba recluido en el Lawrence Hospital de Bronxville, NY, donde fue atendido y, por filtraciones a la prensa especializada, se conocía que su estado era delicado.

Se espera que en las próximas horas la familia del artista y el cuerpo médico que lo atendió entreguen más detalles de las causas de la muerte del artista de 75 años.

Willie Colón falleció a las 75 años. Foto: COLPRENSA

A las afueras del hospital en el cual se encontraba recluido, empezaron a llegar fanáticos del artista. Además, diversos exponentes del género han reaccionado a la noticia por medio de las redes sociales.

Reacciones a la muerte del artista por parte de sus fanáticos

“Gracias, Willie Colón, por siempre luchar contra las dictaduras”, “Me perdonarán, pero la mejor canción de Willie Colón no fue Idilio, fue Gitana”, “La salsa pierde a un gigante: Willie Colón. Sus canciones siguen enseñando ritmo, barrio y sabor”, “Willie Colón dejó este plano existencial, pero él siempre vivirá porque, además de otras grandes obras que hizo, dejó junto con Rubén Blades el testamento definitivo de la música latinoamericana. ¡Viva el rey!”, fueron algunas de las reacciones de los amantes del género.