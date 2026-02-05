Carolina Ramírez confirmó su embarazo: la protagonista de ‘La Reina del Flow’ publicó tiernas fotos

En las últimas décadas, la actriz Carolina Ramírez ha brillado en la pantalla chica colombiana, pues ha hecho parte de algunas de las series y telenovelas más exitosas del país, llegando incluso a escenarios internacionales, donde su trabajo ha sido reconocido.

Jack el despertador, Séptima Puerta, La hija del mariachi, La Pola y La reina del flow son solo algunos de los proyectos en los que la caleña se ha robado el cariño de millones de personas en redes sociales, quienes constantemente se muestran interesados en conocer detalles de su vida personal.

La celebridad anunció su embarazo a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @carocali

Pese a que suele ser muy reservada en cuanto a temas familiares, en la tarde del jueves 5 de febrero la actriz reveló en su cuenta oficial de Instagram que está a la espera de su primer bebé, generando una gran emoción entre su público digital.

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes… unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y, finalmente, se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, escribió.

Adicionalmente, adjuntó varias fotografías para la revista Marie Claire, en las que deja ver su avanzado estado de gestación y refleja la alegría que siente al enfrentarse a una nueva etapa en su vida.

“Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación. Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices”, agregó.

Finalmente, dejó en claro que está preparada para enfrentar cada uno de los retos que vienen, pues es consciente de las dificultades que podría llegar a traer la maternidad. Sin embargo, junto a su esposo se han estado preparando para cumplir a cabalidad con sus nuevas obligaciones y responsabilidades.

“Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos; hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino. Y ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca, así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo”, culminó.