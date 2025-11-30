Se destapa la razón por la que Carolina Ramírez no estaría en ‘La Reina del Flow 3’: “Fuerte agarrón”

La reina del flow es una de las telenovelas colombianas más exitosas de los últimos años, pues gracias al alto rating que obtuvo en su país de origen, logró expandirse a otros territorios de Latinoamérica y Estados Unidos, además de posicionarse en plataformas de streaming como Netflix.

Sin embargo, según comentó el presentador Ariel Osorio durante una de las transmisiones más recientes de su programa de televisión La Corona TV, Carolina Ramírez, protagonista de la producción, habría quedado por fuera de las grabaciones de la temporada que está próxima a estrenarse.

Esta sería la razón por la que Carolina Ramírez no haría parte de la nueva temporada. | Foto: Instagram: @caracoltv

Reveló que, durante un importante evento del Canal Caracol, en el que se presentan los avances de las producciones, habría quedado en evidencia la escasa participación de la actriz colombiana en el material compartido con los asistentes.

“Ahí estaba Carolina Ramírez y Carolina Ramírez no vive en Colombia. La tuvieron que traer desde Argentina solamente para este evento. Había programado otro evento para el lanzamiento grande de La reina del flow, pero después de lo que pasó ayer, dijeron: ‘¿Para qué más evento? Ay no, no traigamos más a Carolina, que se quede allá’. ¿Saben por qué? Porque Carolina ya no va más en el proyecto", dijo el comunicador frente a las cámaras de City TV.

Ariel agregó que la actriz que dio vida a Yeimy Montoya sería reemplazada por Alison Joan, quien llega con un nuevo personaje que ocuparía el rol protagónico en la tercera y futuras temporadas. Es decir, Carolina aparecería solo en los primeros capítulos, mientras los televidentes se familiarizan con los nuevos integrantes del elenco.

¿Cuál sería la razón de la ausencia de Carolina Ramírez en la tercera temporada de La reina del flow?

Teniendo en cuenta las palabras de Ariel, el retiro de Carolina Ramírez como protagonista tendría relación con una supuesta discusión entre la actriz y la productora del proyecto.

“Parece ser que tuvo un agarrón, fuerte agarrón, con Juana Uribe. Después de haberse agarrado con Juana Uribe, Juana la hizo y sacó a Carolina de la producción (...) Tendrá diplomáticas apariciones para hacer el enganche y el empalme con Alison Joan”, afirmó.

Sin embargo, hasta el momento, ni Juana Uribe, ni Carolina Ramírez se han pronunciado sobre el tema.