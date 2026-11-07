Vuelve ‘Stranger Things’: Netflix hace oficial su nueva serie precuela y confirma su fecha de estreno

Netflix hizo pública la confirmación de Otros Mundos: Una aventura de Stranger Thingsy. Esta producción marca una nueva expansión de la popular franquicia de ciencia ficción, trasladando el foco narrativo varios años atrás de los acontecimientos sucedidos en la serie original. La plataforma de streaming confirmó que el lanzamiento del proyecto está proyectado para el año 2028.

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​La noticia llegó acompañada por un avance audiovisual en formato teaser. Aunque el material gráfico preliminar no revela escenas de la serie ni confirma aún el reparto, establece las bases del proyecto: la trama se trasladará formalmente a la localidad de Marion, Nevada, en el año 1955.

​Según la información difundida sobre la producción, la trama se sitúa de forma previa a los eventos narrados tanto en la serie matriz como en la adaptación teatral Stranger Things:

The First Shadow. De acuerdo con declaraciones atribuidas a los creadores de la franquicia, Matt y Ross Duffer, en entrevistas con medios como Variety, la historia abordará acontecimientos anteriores a la exposición de Henry Creel —personaje clave de la trama original— a la sustancia interdimensional que derivó en su transformación dentro del universo de la serie.

​El proyecto representa una exploración de los orígenes de los fenómenos sobrenaturales que caracterizan al universo de la producción, cambiando la icónica ambientación de los años 80 en Hawkins, Indiana, por un contexto histórico y geográfico distinto dentro del territorio estadounidense.

​La producción ejecutiva y creación mantienen a los hermanos Duffer al frente del ecosistema creativo, trabajando en estrecha colaboración con Kate Trefry.

Trefry, quien ha sido guionista de la franquicia desde la segunda temporada y responsable del libreto de la obra de teatro The First Shadow, asumirá el rol de showrunner de esta nueva serie. Asimismo, se confirmó la incorporación del cineasta británico Joe Wright, quien estará a cargo de la dirección de los tres primeros episodios.

​“Llevamos años soñando con Other Worlds: A Stranger Things Adventure, y verla convertida en realidad es emocionante. Estamos muy agradecidos con nuestra showrunner, Kate Trefry, y nuestro director, Joe Wright. Es Stranger Things, pero también algo novedoso, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos”, declararon los hermanos Duffer tras el anuncio oficial.

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​Por su parte, Trefry señaló que la producción mantendrá los elementos característicos de la saga mientras introduce nuevas historias: “Es un honor dar vida a este nuevo capítulo junto a los Duffer y Joe Wright. Con el apoyo de Netflix y 21 Laps, hemos disfrutado volviendo al misterio de la serie original mientras contamos una historia completamente nueva”.

​Mientras avanza el proceso de desarrollo de esta precuela, las cinco temporadas de la serie principal permanecen en el catálogo global de Netflix.