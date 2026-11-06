Netflix renueva su catálogo en noviembre: estas son las series y películas que llegan del 9 al 15

La segunda semana de noviembre llega con varias novedades para los suscriptores de Netflix. Entre el 9 y el 15 de octubre, la plataforma sumará nuevas series, películas y otras producciones a su catálogo, con opciones pensadas para distintos gustos y planes de entretenimiento.

Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas

Como es habitual, Netflix continúa renovando su oferta con contenidos variados para quienes disfrutan de las maratones de series y para aquellos que buscan películas o producciones más cortas.

Con estos estrenos, la plataforma mantiene su apuesta por ofrecer novedades de manera constante y mantenerse entre los servicios de streaming más populares.

Estrenos en Netflix la tercera semana de octubre (9-15)

La casa de perritos de Doozie (9 de noviembre)

¡Los perritos quieren jugar! Doozie usa su creatividad e imaginación para divertirse con sus cachorros en esta mágica serie infantil.

Un buen abogado (9 de noviembre)

Luego de terminar en rehabilitación por una sobredosis, un abogado tiene una semana para salvar su carrera y prepararse para su propio juicio con la ayuda de una tenaz pasante.

La última lágrima antes de reir (10 de noviembre)

Son comediantes que protagonizan un intenso drama. Pero si sus improvisaciones no son graciosas, quedarán fuera de escena. ¡Que comience el caos!

El plan del diablo (10 de noviembre)

Participaciones rivales compiten en juegos de inteligencia y estrategia durante siete días y seis noches. ¿Quién se alzará con la victoria?

Janelle James: Hoy romantic (10 de noviembre)

En su primer especial de stand up, Janelle James habla sin tapujos sobre su historia sexual, sus cuentas bancarias y por qué las mujeres deberían hacer lucha libre con los hombres.

El cuerpo (11 de noviembre)

En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo.

La ley de Alicia (11 de noviembre)

Cuando la idílica vida de Alicia se derrumba, decide retomar su carrera de abogada y descubre que reconstruida significa tener que reinventarse como madre, esposa y mujer.

El claroscuro (11 de noviembre)

Tras encontrar un cuerpo en un museo de Roma, un experto en arte usa sus conocimientos para ayudar a la policía a resolver un misterio conectado con su propio pasado.

Avedon (11 de noviembre)

Este documental íntimo explora la vida y la obra del legendario fotógrafo Richard Avedon mediante material de archivo y entrevistas exclusivas.

Góspel de Navidad (11 de noviembre)

Un pastor en crisis se muda con su familia a un barrio marginal de Nueva York, donde debe rescatar una iglesia abandonada antes de Navidad.

Nos conocimos en Estambul (12 de noviembre)

Cuando personas de distintas condiciones sociales se cruzan en Estambul, deben afrontar sus miedos inconfesables y deseos ocultos. ¿Podrán aceptarse mutuamente?

Milagros en la sala de urgencias (12 de noviembre)

Un médico promedio elegido por un brillante doctor debe demostrar su valía junto a colegas de élite y sobrevivir al caos de una exigente sala de urgencias.

Como hermanos (12 de noviembre)

Dos socios comerciales lidian con dificultades en el trabajo, la salud y sus relaciones mientras intentan mantener su amistad de toda la vida.

El amor es ciego: mundo árabe (12 de noviembre)

En este romántico reality, solteros y solteras árabes buscan el amor con la esperanza de comprometerse... sin saber cómo se ve la otra persona.

La emperatriz (12 de noviembre)

La rebelde se enamora del emperador Francisco y se convierte en su inesperada esposa. Ahora, hace parte de un mundo de tensión e intriga en la corte vienesa.

Allen (12 de noviembre)

Veinte años después de su increíble encuentro con un alienígena, Petey sigue estancado en el pasado. Hasta que, por alguna extraña razón, su viejo amigo vuelve.

El intercambio navideño (12 de noviembre)

Con ganas de un cambio de aire, una joven citadina que trabaja duro y ama divertirse intercambiba vidas con su hogareña hermana en Navidad, lo que desata un inesperado caos.

No nos rendimos (12 de noviembre)

Cuando una peligrosa banda asalta su remota casa, un veterano atormentado por la culpa debe unir fuerzas con sus nietos, a quienes apenas conoce, para poder sobrevivir.

Una boda estelar: Anele y Buzza (13 de noviembre)

Acompaña a Anele Mdoda y a su prometido de la realeza Buzza James en las celebraciones prematrimoniales y las tensiones familiares hasta llegan al tan esperado “sí, acepto”.

El crimen de Pazos (13 de noviembre)

En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, y un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece.

Heartland (13 de noviembre)

Misty Jones (Jessica Chastain), una antigua leyenda del country, regresa a Nashville para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su sobrina, una estrella en ascenso.