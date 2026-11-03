Netflix tiene en su Top 10 una película de suspenso y acción que se puede ver en menos de 90 minutos

Las historias cargadas de misterio, persecuciones y enfrentamientos siguen encontrando espacio entre las preferencias de los usuarios de Netflix. Una muestra de ello es Amnésico, cinta que logró ingresar al listado de las diez películas más vistas de la plataforma y alcanzó la sexta posición, según el ranking mencionado y visible.

Solo tiene 6 episodios y ya es la miniserie más vista de Netflix: el fenómeno del momento que conquista al público

Estrenada en 2022 y dirigida por Sam Macaroni, esta producción tiene como protagonista a Josh Duhamel, quien interpreta a un hombre que enfrenta una situación inesperada después de despertar en un hospital mexicano sin tener recuerdos de su pasado.

“Tras despertar en un hospital de México sin idea de cómo llegó allí, un hombre descubre que un cártel lo persigue y debe luchar para encontrar la verdad... y rápido”, se lee en la sinopsis oficial.

A medida que intenta comprender las circunstancias que lo llevaron hasta allí, descubre que su vida corre peligro. Distintos grupos criminales comienzan a perseguirlo porque creen que tiene información sobre el paradero de un objeto valioso que desapareció. Sin saber en quién confiar ni qué ocurrió antes de perder la memoria, el personaje debe encontrar respuestas mientras intenta escapar de quienes quieren atraparlo.

La película desarrolla su historia alrededor de esa búsqueda, en la que cada nuevo descubrimiento abre interrogantes sobre la verdadera identidad del protagonista y los acontecimientos que lo llevaron a convertirse en el blanco de varias organizaciones.

Otro de los elementos que puede llamar la atención de quienes buscan una opción para ver en casa es su duración. Con aproximadamente 80 minutos, Amnésico ofrece una historia de acción y suspenso que no exige demasiado tiempo y puede convertirse en una alternativa para quienes prefieren producciones breves.

Su presencia en el Top 10 demuestra que las películas de ritmo ágil y tramas policiales continúan despertando interés entre los suscriptores del servicio de streaming.