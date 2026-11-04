¿No sabe qué ver en Netflix? La herramienta con inteligencia artificial que recomienda películas según su estado de ánimo

Elegir qué ver en Netflix podría ser más sencillo con la incorporación de una nueva función que utiliza inteligencia artificial para orientar a los espectadores entre las películas y series de su catálogo. La propuesta parte de una situación habitual: muchas veces los usuarios ingresan a la plataforma sin tener claro qué producción quieren reproducir.

La entrada HDMI que parece común, pero esconde una función que puede mejorar el sonido al ver televisión

Para responder a esa necesidad, la compañía comenzó a implementar ‘AI Discover’, una herramienta integrada en la aplicación para televisores que permite encontrar títulos a partir de lo que cada persona busca en determinado momento.

En lugar de limitarse a las sugerencias tradicionales, el sistema ofrece distintas temáticas que ayudan a definir el tipo de contenido que se quiere encontrar.

Las opciones contemplan diferentes situaciones cotidianas. Por ejemplo, quienes buscan distraerse pueden elegir alternativas como ‘Algo ligero’, mientras que los aficionados al suspenso y al terror tienen la posibilidad de seleccionar ‘Asústame’. También hay categorías pensadas para compartir una película en familia o encontrar contenidos breves cuando se dispone de poco tiempo.

Imagen de referencia de mujer viendo películas en el televisor. Foto: Getty Images

La selección no se limita al estado de ánimo. Netflix también incluye referencias a las tendencias, los lanzamientos recientes y los títulos que el espectador ha consultado anteriormente. A partir de estas elecciones, la plataforma organiza una lista de producciones relacionadas y permite continuar afinando los criterios para encontrar otras opciones.

Detrás de esta experiencia hay un sistema de inteligencia artificial creado por Netflix que interpreta las decisiones de cada usuario mientras navega. Sus recomendaciones pueden cambiar según las interacciones: guardar un título o descartar una sugerencia son acciones que le proporcionan información para ajustar futuras propuestas.

Imagen de referencia de Netflix en el televisor y celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

El lanzamiento, por ahora, tiene un alcance limitado. ‘AI Discover’ empezó a llegar a usuarios de Estados Unidos que utilizan la plataforma en inglés y cuentan con televisores compatibles.

La nueva sección aparece identificada con un aviso rojo de ‘Novedad’ y la compañía espera extender esta experiencia a más espectadores en las próximas semanas.