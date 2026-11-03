OpenAI incorporará a Dan Driscoll, exsecretario del Ejército de Estados Unidos, a un nuevo cargo desde el que asesorará a la compañía sobre el uso de la inteligencia artificial en asuntos de seguridad nacional. El nombramiento se produce en medio de las preocupaciones internacionales por los riesgos de las herramientas avanzadas de IA y su posible utilización en actividades informáticas ilícitas.

OpenAI tomó una drástica decisión con un empleado tras descubrir un grave incidente: el caso llegó al FBI

¿Qué cargo ocupará Dan Driscoll en OpenAI?

Driscoll se incorporará a OpenAI como asesor principal en seguridad nacional, una posición de reciente creación que tendrá como objetivo impulsar el uso de la inteligencia artificial en este ámbito.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, su función será orientar sobre las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para fortalecer la protección de Estados Unidos y sus aliados, tanto en materia de seguridad nacional como de ciberseguridad.

Dan Driscoll, explicó cómo esta tecnología podría facilitar el trabajo de quienes prestan servicio. Foto: Anadolu via Getty Images

En ese sentido, OpenAI explicó que el exfuncionario “brindará acompañamiento sobre cómo la IA avanzada puede fortalecer la seguridad nacional y cibernética”.

El nombramiento busca acercar las capacidades de los modelos de inteligencia artificial a las instituciones y personas encargadas de proteger al país, en un contexto en el que estas herramientas adquieren mayor relevancia para el procesamiento de información y las operaciones de seguridad.

¿Qué dijo el exsecretario del Ejército sobre su llegada a OpenAI?

Dan Driscoll se refirió a su incorporación a la compañía y aseguró que uno de sus propósitos será contribuir a que Estados Unidos y sus aliados aprovechen estas tecnologías en sus labores de protección.

“Me uno a OpenAI para ayudar a Estados Unidos y a nuestros aliados a poner esta tecnología al servicio de quienes nos protegen, de manera responsable”, dijo el ahora asesor en el comunicado de OpenAI.

También destacó el papel que podría desempeñar la inteligencia artificial para facilitar el trabajo de quienes prestan servicio en diferentes instituciones.

“Las personas que prestan servicio merecen las mejores herramientas que podamos poner en sus manos”, afirmó, y agregó que la IA puede ayudar a procesar información y reducir el papeleo.

¿Por qué dejó su cargo en el Ejército de Estados Unidos?

Antes de llegar a OpenAI, Driscoll se desempeñó como secretario del Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, renunció a ese cargo en septiembre, después de que se conocieran reportes sobre tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Driscoll dejó la Secretaría del Ejército en septiembre tras reportes de diferencias con Pete Hegseth. Foto: AP

Su incorporación a la compañía tecnológica representa un nuevo paso en su trayectoria profesional, ahora desde el sector privado y con responsabilidades relacionadas con la aplicación de la inteligencia artificial en asuntos de seguridad.

Los riesgos de la inteligencia artificial también están bajo la lupa

La llegada de Driscoll a OpenAI ocurre mientras crece la preocupación internacional por las capacidades de los modelos avanzados de inteligencia artificial y los riesgos asociados con su utilización.

En los últimos meses se han registrado diferentes incidentes de piratería informática que involucraron modelos de desarrolladores líderes del sector, entre ellos OpenAI y Anthropic.

Este panorama ha puesto sobre la mesa las posibilidades y los desafíos que supone incorporar estas tecnologías en ámbitos sensibles, como la seguridad nacional y la ciberseguridad. En ese escenario, el nuevo asesor tendrá entre sus responsabilidades orientar a OpenAI sobre cómo estas herramientas pueden contribuir a las labores de protección de Estados Unidos y sus aliados.

*Con información de AFP.