La nueva inteligencia artificial de OpenAI que ayudaría a rellenar formularios, interpretar planos y editar videos

Una nueva versión de los modelos diseñados por OpenAI para facilitar las tareas cotidianas llega con GPT-6.1 Terra. Esta actualización mejora la capacidad de comprensión visual, lo que le permite desenvolverse mejor en actividades que requieren interactuar con un ordenador. Además, reduce los errores e incorpora medidas de seguridad alineadas con las de GPT-6 Astra.

Advierten sobre los cinco datos que nunca debería compartir con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial

GPT-6.1 conserva el enfoque de la línea Terra, que busca equilibrar velocidad, rendimiento y coste. OpenAI introdujo esta familia de modelos en julio, junto con GPT-5.6, con el objetivo de ofrecer herramientas eficientes para atender las necesidades habituales de los usuarios.

En esta actualización, el modelo refuerza su capacidad para interpretar elementos visuales en la pantalla de un ordenador, lo que le permite ejecutar tareas con mayor precisión. Entre sus aplicaciones se encuentran completar formularios, analizar planos técnicos y realizar labores de edición de video, según explicó OpenAI en un comunicado.

OpenAI presenta GPT-6.1 Terra. Foto: Getty Images

La compañía asegura que GPT-6.1 Terra obtuvo una mejora de 15 puntos frente a su versión anterior y alcanzó un rendimiento equivalente al de GPT-6 Astra en la prueba de referencia Agents Last Exam, centrada en tareas profesionales. Además, su coste por token representa apenas una décima parte del precio del modelo más avanzado de OpenAI.

OpenAI también resaltó los avances de GPT-6.1 Terra en la reducción de errores factuales y respuestas inventadas por el modelo, conocidas como alucinaciones. De acuerdo con los resultados de una prueba de referencia interna, la tasa de error con un nivel bajo de razonamiento disminuyó del 53,6% en GPT-5.6 Terra al 16,7% en la nueva versión, lo que representa una reducción de casi 37 puntos porcentuales.

Sam Altman, CEO de OpenAI. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) Foto: AFP

Las mejoras también se extienden a áreas como la programación y la investigación científica. En materia de seguridad, el modelo incorpora nuevas salvaguardas y alcanza el umbral crítico de ciberseguridad definido en el Marco de preparación de OpenAI. Asimismo, conserva las protecciones implementadas en GPT-6 Astra e integra los avances en alineación desarrollados para la serie GPT-6.

En cuanto a los precios de la API, GPT-6.1 Terra cuesta un dólar por cada millón de tokens de entrada, cinco centavos de dólar por millón de tokens de entrada almacenados en caché y cinco dólares por millón de tokens de salida. El modelo también está disponible para los suscriptores de los planes Plus, Pro, Enterprise y Edu a través de ChatGPT Work y Codex.