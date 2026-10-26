El lugar de la casa donde nunca debería instalar el televisor si quiere evitar daños

El televisor se ha convertido en un dispositivo esencial en muchos hogares, no solo para ver películas, series y programas de entretenimiento, sino también para informarse, escuchar música, jugar videojuegos y acceder a distintas plataformas digitales.

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Sin embargo, el uso frecuente puede hacer que se pase por alto la importancia de cuidarlo adecuadamente. Mantenerlo en buenas condiciones no solo ayuda a prolongar su vida útil, sino que también contribuye a conservar su rendimiento y evitar posibles fallas.

Aunque estos equipos están diseñados para funcionar durante varios años, algunos hábitos cotidianos pueden acelerar su deterioro. La acumulación de polvo, el uso de productos de limpieza inadecuados, la falta de ventilación y las variaciones en el suministro eléctrico son factores que pueden afectar sus componentes y ocasionar problemas con el paso del tiempo.

Uno de los aspectos que merece especial atención es el lugar donde se instala. De acuerdo con Xataka, un error frecuente consiste en ubicarlo dentro de muebles con compartimentos cerrados, pues estos pueden dificultar la circulación del aire y favorecer la acumulación del calor que genera el aparato durante su funcionamiento.

Imagen de referencia de mujer usando el televisor. Foto: Getty Images

Para evitarlo, lo ideal es dejar suficiente espacio libre alrededor del equipo o colocarlo en un lugar abierto que permita una ventilación adecuada. De esta manera, se reduce el riesgo de que las altas temperaturas afecten sus componentes internos.

Asimismo, es importante mantenerlo alejado de fuentes de calor externas, como estufas, radiadores y chimeneas, ya que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede perjudicar tanto la pantalla como los circuitos electrónicos.

Imagen de referencia de hombre mirando el televisor dañado. Foto: Getty Images/iStockphoto

La luz solar directa también representa un factor que conviene tener en cuenta. Cuando los rayos del sol inciden sobre el televisor durante varias horas, pueden elevar su temperatura y afectar algunas de sus piezas.

Este riesgo no se limita a la parte frontal, pues la exposición al sol también puede calentar la zona posterior del dispositivo. Por eso, es preferible evitar lugares cercanos a ventanas por las que entre luz solar directa de forma constante.

Incluso los modelos más costosos pueden verse afectados por condiciones poco favorables, por lo que revisar el espacio donde está instalado y garantizar una buena ventilación son medidas clave para conservarlo en buen estado durante más tiempo.