Avi Loeb se pronunció tras publicación de nuevos archivos del Pentágono y reveló qué podría pasar: “Estén atentos”

Uno de los grandes interrogantes de la humanidad es si existe vida inteligente fuera de la Tierra. Esta pregunta ha impulsado a científicos e investigadores a estudiar fenómenos difíciles de explicar y a plantear distintas hipótesis sobre su posible origen.

En los últimos meses, el tema ha vuelto a captar la atención internacional después de que la administración de Donald Trump autorizara la publicación gradual de documentos oficiales relacionados con fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis.

Pentágono desclasifica nuevos archivos de ovnis: avistan misteriosa nave que habría volado a gran velocidad y sin emitir ruido

Entre los registros más recientes, divulgados por el Pentágono el 23 de octubre de 2026, figura el avistamiento de un objeto con forma de triángulo negro en el oeste de Estados Unidos. Según los informes, el aparato habría alcanzado una velocidad de 2.900 kilómetros por hora mientras sobrevolaba una zona cercana a instalaciones militares.

Los archivos describen un objeto que permaneció inmóvil durante varios segundos antes de acelerar rápidamente y desaparecer. El episodio también llamó la atención porque no se habría escuchado ningún ruido ni observado estelas visibles. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas que permitan atribuir estos fenómenos a una tecnología extraterrestre.

En medio de la discusión que han generado estas publicaciones, el astrofísico de la Universidad de Harvard Avi Loeb, conocido por sus investigaciones sobre posibles evidencias físicas de este tipo de tecnología, compartió su opinión durante una entrevista con Blake Burman para NewsNation.

“No sabemos qué son. El Pentágono y la comunidad de inteligencia han detectado dos tipos de objetos: orbes y triángulos, que sobrevuelan objetivos estratégicos. Necesitamos saber qué son porque, siendo realistas, diríamos que provienen de naciones adversarias. No es nuestro gobierno quien los está lanzando”, afirmó.

Entrevista de Avi Loeb con Blake Burman. Foto: The Hill, NewsNation

Para Loeb, los archivos hasta ahora no ofrecen información suficiente para establecer qué son los objetos registrados ni cuál es su procedencia. Aunque algunos episodios continúan sin una explicación concluyente de las autoridades militares y los organismos de inteligencia, considera que se necesitan mejores métodos de investigación para avanzar en su esclarecimiento.

Por esa razón, el científico manifestó su interés en colaborar con el Pentágono para instalar sensores más avanzados en los lugares donde se han reportado estos fenómenos.

Su propuesta busca obtener mediciones y registros de mayor calidad que permitan analizar cada caso con rigor científico, en lugar de depender únicamente de testimonios o informes incompletos.

Desde su perspectiva, estudiar los UAP no solo permitiría determinar si los objetos observados corresponden a tecnologías conocidas o desconocidas. También podría aportar información relevante para la seguridad nacional y, eventualmente, conducir a uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia.

Imagen de referencia sobre nave voladora y extraterrestre. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

¿El Gobierno estadounidense revelará algún día qué son los ovnis?

La falta de una respuesta definitiva sobre el origen de estos fenómenos también plantea otra pregunta: ¿llegará el Gobierno de Estados Unidos a esclarecer lo que ocurre y a presentar conclusiones respaldadas por pruebas?

Durante la entrevista, expresó su expectativa de que las investigaciones permitan resolver el misterio en un plazo relativamente corto. “Eso espero, dentro de uno o dos años. Y espero que el presidente Trump tenga el privilegio de anunciar lo que encontremos. ¡Estén atentos! Es un trabajo en progreso", concluyó.

Por ahora, la naturaleza de los objetos observados sigue sin establecerse.