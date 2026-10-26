Pentágono desclasifica nuevos archivos de ovnis: avistan misteriosa nave que habría volado a gran velocidad y sin emitir ruido

La administración de Donald Trump, desde febrero de 2026, autorizó la publicación gradual de documentos oficiales sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP), conocidos popularmente como ovnis, mediante el sistema PURSUE.

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El Pentágono divulgó varios informes que reúnen documentos, videos y fotografías relacionados con estos avistamientos misteriosos. Sin embargo, pese a la información, el Gobierno estadounidense reiteró que no existen pruebas que confirmen que estos fenómenos estén vinculados con tecnología extraterrestre o alienígena.

Un objeto con forma de triángulo negro

El último informe, publicado por el Pentágono el 23 de octubre de 2026, reúne 28 documentos en PDF sobre fenómenos anómalos no identificados. Entre los registros sobresale el avistamiento de un objeto con forma de triángulo negro en el oeste de Estados Unidos, que habría alcanzado una velocidad de 2.900 kilómetros por hora cerca de instalaciones militares.

Según el Departamento de Guerra estadounidense, la aeronave recorrió 2,4 kilómetros en apenas tres segundos antes de desaparecer en el horizonte. Además, el documento señala que el misterioso objeto permaneció inmóvil durante varios segundos y luego aceleró horizontalmente a gran velocidad.

Asimismo, habría realizado sus desplazamientos sin producir ruido ni dejar estelas visibles, pese a alcanzar velocidades comparables con las de un avión supersónico. Sin embargo, estos registros, por sí solos, no confirman que el objeto tuviera un origen extraterrestre.

El Pentágono ha divulgado un informe con cientos de nuevos casos de fenómenos aéreos no identificados, sin evidencia de origen extraterrestre. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

“Agentes de las fuerzas del orden federales documentaron una aeronave no identificada que presentaba una forma triangular de color negro mate, con una relación de aspecto extremadamente baja y una superficie no reflectante bajo las condiciones de iluminación observadas”, dice el memorando de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los documentos divulgados por las autoridades estadounidenses, el objeto tenía características similares a las de un dron y una envergadura estimada de entre 2,7 y 4,6 metros. Además, el informe indica que varios agentes fueron alertados por un compañero ubicado en un puesto de observación cercano.

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Al mirar hacia el horizonte, observaron una estructura triangular de color negro mate, sin detalles visibles ni superficies de control, que se distinguía sobre una cadena montañosa iluminada por el atardecer. La ubicación y la fecha exactas del avistamiento, ocurrido en 2026, fueron censuradas por motivos relacionados con la seguridad nacional.

La documentación también incluye registros históricos de avistamientos de objetos voladores no identificados que se remontan a mediados del siglo XX. Entre los lugares mencionados figura la isla Catalina, situada en el condado de Los Ángeles, California, que aparece en los informes como una zona donde se han reportado avistamientos recurrentes.