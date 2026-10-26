Científicos de la NASA advierten sobre un evento histórico en los próximos años: China podría adelantarse

La carrera espacial por regresar a la Luna continúa. Frente a este escenario, la NASA advirtió que la competencia será intensa, en medio de los esfuerzos de distintas potencias por avanzar en la exploración del satélite natural.

“China pronto tendrá cohetes reutilizables, cuenta con naves espaciales, módulos de aterrizaje y una infraestructura para una arquitectura de doble lanzamiento, con la que poner a sus astronautas en la superficie lunar en los próximos tres años”, señaló el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante la presentación de los últimos avances de la misión Artemis.

Cuatro tecnologías que ‘Volver al futuro II’ anticipó hace décadas: parecían imposibles en 1989, pero hoy son una realidad

A pesar de los “extraordinarios” avances tecnológicos registrados durante las últimas décadas, el director de la NASA advirtió que la competencia por regresar a la Luna será “más reñida de lo que nunca debió estarlo”. En este contexto, la agencia espacial estadounidense busca avanzar en sus planes de exploración lunar y preparar las misiones de prueba “más ambiciosas y complejas” de la historia de la agencia.

Como parte de estos preparativos, la NASA tiene previsto lanzar en 2027 la misión Artemis III, que llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion hasta la órbita terrestre baja. Allí realizarán demostraciones con versiones de prueba de los sistemas de aterrizaje tripulado que desarrollan las empresas Blue Origin y SpaceX.

Durante los 14 días que durará la misión, los astronautas y los equipos de control pondrán a prueba maniobras de encuentro y acoplamiento, así como procedimientos de habitabilidad y operación en el espacio.

La NASA tiene previsto lanzar en 2027 la misión Artemis III. Foto: Getty Images

Estas prácticas serán fundamentales para preparar futuras expediciones tripuladas que, según los planes de la NASA, buscarán llegar a zonas cercanas al polo sur lunar en 2028. Además, las pruebas permitirán identificar posibles riesgos y comprobar el funcionamiento de los sistemas antes de intentar un nuevo alunizaje.

Uno de los principales desafíos será coordinar tres naves espaciales lanzadas mediante cohetes diferentes, una operación que la agencia estadounidense no ha realizado anteriormente. Con este ejercicio, la NASA busca obtener experiencia y verificar que los vehículos puedan funcionar de manera conjunta en condiciones espaciales.

“Cada lección que aprendamos aquí nos acerca más al alunizaje en 2028”, declaró el administrador de la NASA desde la agencia.

Estas prácticas serán fundamentales para preparar futuras expediciones tripuladas que, según los planes de la NASA, buscarán llegar a zonas cercanas al polo sur lunar en 2028. Foto: Getty Images

¿Qué planea la NASA durante esta misión?

Durante la misión, los astronautas realizarán pruebas para evaluar cómo podrían supervisar su estado de salud sin mantener comunicación directa con el centro de control. Esta capacidad será fundamental para futuras expediciones a la superficie lunar y viajes espaciales de mayor distancia, en los que podrían presentarse periodos sin contacto con la Tierra.

El vuelo también incluirá un experimento de biología celular y pruebas relacionadas con el traslado de muestras lunares al planeta. Los investigadores analizarán cómo podrían recibirse y conservarse estos materiales después de su recuperación, además de estudiar las condiciones ambientales dentro de la nave Orion para identificar posibles riesgos de contaminación en futuras misiones.

Bill Gates advierte sobre un “periodo convulso” por la inteligencia artificial: cambiaría el mundo en los próximos 20 años

Asimismo, la tripulación observará la Tierra y el Sol desde la órbita para fortalecer sus habilidades de análisis y reconocimiento visual, necesarias durante las operaciones espaciales. La nave también transportará semillas de plantas que servirán para desarrollar investigaciones científicas y actividades educativas.

Al concluir las operaciones, los astronautas prepararán la cápsula Orion para regresar a la Tierra mediante una reentrada atmosférica y un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California. Allí, equipos de la NASA y de la Armada estadounidense estarán a cargo de recuperar la nave y garantizar el regreso de la tripulación.