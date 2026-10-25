La tecnología que podría ‘reemplazar’ los electrodomésticos de la cocina: solo necesita pulsar un botón

Actividades como lavar la ropa, conservar los alimentos, cocinar o limpiar la casa, que durante mucho tiempo exigieron esfuerzo físico y varias horas de trabajo, hoy pueden realizarse con ayuda de electrodomésticos diseñados para facilitar las tareas de la casa.

La pieza de la nevera que nunca limpia y puede estar aumentado el consumo de energía sin que lo sepa

La evolución de estos aparatos ha estado marcada por los avances tecnológicos, los cambios en las necesidades de las familias y la búsqueda de soluciones que permitan aprovechar mejor el tiempo. Con los años, los electrodomésticos han incorporado nuevas funciones para hacer más prácticas las labores cotidianas y ofrecer alternativas que se adapten a diferentes estilos de vida.

Un ejemplo de esta transformación es la freidora de aire, que permite preparar alimentos con poco aceite y conseguir una textura crujiente. También están el microondas, que facilita el calentamiento de las comidas en pocos minutos, y el horno eléctrico, que ofrece distintas posibilidades para cocinar y hornear.

Sin embargo, la innovación no se ha detenido en estos dispositivos. Cada vez surgen equipos que integran varias funciones en un solo aparato, con el propósito de ahorrar espacio y simplificar la preparación de los alimentos. Entre ellos se encuentran las ollas multifuncionales, que han ganado popularidad por su versatilidad en la cocina.

Imagen de referencia de una olla multifuncional. Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos de Kalley, estos electrodomésticos reúnen diferentes métodos de cocción, como la preparación a presión, el cocinado de arroz, la cocción al vapor y a fuego lento. Algunos modelos también incorporan funciones de freidora de aire y de horno, lo que amplía las posibilidades a la hora de elaborar distintas recetas.

Su principal ventaja es que permiten realizar varias preparaciones sin necesidad de utilizar numerosos equipos. Además, sus programas automáticos facilitan el proceso, incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina, mientras que sus sistemas de seguridad contribuyen a prevenir accidentes durante el uso.

Imagen de referencia de una olla multifuncional. Foto: Getty Images

Estas características también pueden ayudar a optimizar el tiempo y el espacio en el hogar. Según la función utilizada, es posible cocinar con poca grasa o al vapor, así como reducir el consumo de energía frente al uso de varios aparatos, aunque esto depende del modelo, la preparación y los hábitos de uso.

De esta manera, las ollas multifuncionales representan una alternativa práctica para quienes buscan simplificar las labores culinarias y aprovechar mejor los recursos disponibles en la cocina.

Su evolución refleja cómo la tecnología continúa transformando las tareas domésticas, con equipos que integran cada vez más funciones para responder a las necesidades de la vida cotidiana.