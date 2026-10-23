Sistemas de sonido con inteligencia artificial: así están revolucionando para “interactuar con la música”

La inteligencia artificial empieza a abrir nuevas posibilidades para relacionarse con la música. Además de reproducir canciones, esta tecnología puede modificar algunos elementos de una grabación y permitir que las personas participen de manera diferente en lo que escuchan, por ejemplo, al cantar sobre una pista sin la voz principal del artista.

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El desarrollo de estas herramientas plantea una pregunta sobre el futuro del sonido: ¿hasta dónde puede llegar la interacción entre las personas y la música mediante la inteligencia artificial?

Sung Hwan Ma, CEO de LG Electronics Colombia, habló con SEMANA sobre las aplicaciones actuales de esta tecnología y su posible evolución. Al referirse al futuro, el directivo resumió su visión con una idea: “inteligencia artificial para escuchar, pero no solo para escuchar, sino para interactuar con la música”.

La IA como herramienta para modificar la experiencia musical

Una de las aplicaciones que se presentaron en la nueva linea Xboom ya cuenta con la capacidad de reducir o eliminar la voz principal de una canción mientras se conserva el acompañamiento instrumental. Así, una persona puede cantar sobre la grabación original sin tener que buscar una versión de karaoke preparada previamente.

Sung Hwan Ma en entrevista con SEMANA. Foto: SEMANA

Ma señaló que una de las dificultades de esta actividad es que las pistas disponibles en plataformas digitales no siempre se adaptan a las necesidades de cada cantante.

“La única inconveniencia de karaoke es que ellos deben cantar obligatoriamente con el tono de clips de plataformas que no están apropiadamente diseñados para cada cantante”, explicó a SEMANA.

La inteligencia artificial permite procesar el audio para reducir o eliminar la voz principal de una canción sin perder el acompañamiento instrumental. Así, el usuario puede cantar sobre la grabación original sin depender de una versión preparada específicamente para karaoke.

Más allá de la tecnología, Ma también compartió una canción en español que ocupa un lugar especial en su memoria: Como ‘La cigarra’, de Mercedes Sosa. El directivo relacionó su significado con la capacidad de los latinoamericanos para levantarse ante las dificultades. “Eso me tocó mucho desde mi juventud y esa música todavía me queda en mi corazón”, le dijo a SEMANA.

La inteligencia artificial adapta el sonido al espacio y al tipo de música

La inteligencia artificial también puede ajustar la experiencia auditiva según el entorno y el contenido que se reproduce.

La función Space Calibration Pro adapta el sonido al tamaño y la disposición del espacio, mientras que AI Sound analiza el contenido musical y modifica la configuración del audio según el género.

De esta manera, los sistemas buscan adecuar la reproducción tanto a las características del lugar como al tipo de música que escucha el usuario.

¿Qué viene para la inteligencia artificial en el sonido?

Aunque las funciones de karaoke ilustran una aplicación concreta, Ma también se refirió a las posibilidades de desarrollo de lo qué se podría esperar en relación los productos de sonido con IA en los próximos años.

“Durabilidad hasta máximo nivel sería una cosa y como usted ve, inteligencia artificial para escuchar, pero no sólo para escuchar, sino para interactuar con la música”, señaló a SEMANA al hablar sobre la evolución de estas herramientas.

Sung Hwan Ma habló con SEMANA sobre el futuro de la inteligencia artificial en los sistemas de sonido. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

El directivo no detalló qué nuevas funciones podrían llegar ni en qué plazos. Sin embargo, su planteamiento apunta a una tendencia: que la inteligencia artificial no se limite a modificar cómo se escucha una canción, sino que permita nuevas maneras de participar en la experiencia musical acompañada de una amplia resistencia del producto.