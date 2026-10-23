¿Es peligroso dejar el cargador del celular conectado sin usarlo? Experto advierte sobre un detalle clave

Una de las prácticas habituales al cargar el celular es dejar el cargador conectado al tomacorriente incluso después de retirar el dispositivo. Aunque esta costumbre no representa un consumo eléctrico significativo, sí puede mantener el adaptador a cierta temperatura mientras permanece conectado a la red de energía.

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Según una prueba realizada por el electricista Sergio Llorente y difundida en redes sociales, cuando el cargador no está conectado al teléfono, el consumo de energía es prácticamente nulo. Sin embargo, el adaptador no se enfría de inmediato mientras permanece enchufado, por lo que el experto recomienda desconectarlo cuando no se utiliza, para evitar que permanezca innecesariamente conectado a la corriente eléctrica.

¿Qué sucede cuando deja el cargador enchufado sin el celular?

Para comprobar qué ocurre cuando un cargador permanece conectado sin el celular, el electricista realizó una prueba con un separador de líneas y una pinza de potencia. Con estos instrumentos, pudo observar cómo cambiaba el comportamiento eléctrico del accesorio después de retirar el teléfono.

Los resultados mostraron que, al desconectar el celular, la demanda de electricidad se reducía prácticamente a cero. Esto indica que el cargador no continúa consumiendo energía como lo hace durante la carga, aunque siga enchufado a la toma de corriente.

Sin embargo, la prueba también permitió identificar una diferencia relacionada con la temperatura. Después de retirar el teléfono, el adaptador mantuvo una temperatura cercana a los 28 grados centígrados mientras permanecía conectado a la red eléctrica.

Los resultados mostraron que, al desconectar el celular, la demanda de electricidad se reducía prácticamente a cero. Foto: IA

Cuando el electricista desenchufó el accesorio, la temperatura comenzó a disminuir rápidamente. Este comportamiento dejó en evidencia que mantenerlo conectado supone unas condiciones térmicas diferentes a las que presenta cuando deja de recibir alimentación eléctrica.

Aun así, la temperatura registrada no demuestra por sí sola que exista un peligro de incendio ni permite establecer un riesgo concreto para la seguridad. Además, los resultados no necesariamente se repiten en todos los cargadores, pues sus componentes, diseños y niveles de eficiencia pueden variar.

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Por esta razón, el especialista recomienda desconectar el cargador cuando no se esté utilizando. Esta precaución resulta especialmente pertinente si el accesorio presenta daños, tiene cables deteriorados o es de calidad dudosa, ya que evita mantenerlo conectado innecesariamente a la corriente.