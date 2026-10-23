iPhone Duo ya está a la venta en Colombia: precios oficiales y todo lo que debe saber del nuevo plegable

El momento más esperado por los seguidores de Apple finalmente llegó: su primer celular plegable, el nuevo iPhone Duo, ya se encuentra disponible de forma general en Colombia. Tras una exitosa preventa que arrancó el pasado 16 de octubre, el dispositivo aterrizó este 23 de octubre en las tiendas físicas y la plataforma digital de Mac Center.

Apple toma drástica decisión con el iPhone Duo tras agotarse las reservas: hizo advertencia a sus clientes

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en Colombia?

El valor del equipo varía según la capacidad de almacenamiento que prefiera el usuario. Estas son las opciones y los precios oficiales establecidos para el mercado nacional:

iPhone Duo (256 GB): $ 9.199.000.

iPhone Duo (512 GB): $ 9.999.000.

iPhone Duo (1 TB): $11.999.000.

iPhone Duo (2 TB): $14.799.000.

El equipo está disponible en los colores cielo nocturno y blanco estrella. Además, Mac Center ofrece alternativas de financiación, sujetas a las condiciones y los medios de pago habilitados por el distribuidor.

Así luce el iPhone Duo, el más reciente celular de Apple. Foto: Getty Images

Así es el primer celular plegable de Apple

Su principal atractivo es su diseño, que permite pasar de un formato compacto a una pantalla de mayor tamaño. Al desplegarlo, ofrece un panel interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, pensado para consultar documentos, navegar por internet, jugar y disfrutar de películas o series con más espacio de visualización.

Cuando permanece cerrado, el dispositivo cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que permite realizar distintas tareas sin necesidad de abrirlo por completo. Esta combinación busca adaptar la experiencia de uso a diferentes situaciones, desde consultas rápidas hasta actividades que requieren una superficie más amplia.

La pantalla interior incorpora un acabado nanotexturizado diseñado para reducir los reflejos. A esto se suma la posibilidad de apoyar el teléfono en distintas posiciones, una característica que puede resultar útil durante las videollamadas, la grabación de contenido o la reproducción de videos sin tener que sostenerlo con las manos.

En cuanto a su construcción, el iPhone Duo incorpora titanio en el marco y en la cubierta de la bisagra. Estos materiales forman parte de una propuesta que busca combinar un diseño delgado con la resistencia necesaria para un dispositivo que se abre y se cierra de manera habitual.

Así luce el iPhone Duo, el más reciente celular de Apple. Foto: Getty Images

En el apartado fotográfico, el dispositivo incorpora dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles, una cámara frontal Center Stage de 12 megapíxeles y una cámara FaceTime ubicada debajo de la pantalla interior. Esta configuración está orientada a facilitar la toma de fotografías, las videollamadas y la creación de contenido en diferentes formatos.

El rendimiento está a cargo del chip A20 Pro, acompañado de un sistema de refrigeración por evaporación que busca ayudar a controlar la temperatura durante el funcionamiento. Además, el equipo integra dos baterías para suministrar energía a sus componentes y pantallas.