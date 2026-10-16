iPhone Duo en Colombia: comenzó la preventa y este es el precio del primer celular plegable de Apple

El iPhone Duo comenzó su preventa en Colombia este 16 de octubre de 2026. Mac Center anunció que el dispositivo se puede adquirir a través de sus más de 50 tiendas físicas y de su página web, antes de que comience la venta general, prevista para el próximo 23 de octubre.

El iPhone Duo tendría cinco funciones ocultas que Apple todavía no ha revelado

El equipo representa la entrada de Apple al segmento de los teléfonos plegables, una categoría en la que otras marcas llevan años ofreciendo alternativas. Su llegada al país también pone sobre la mesa una pregunta para los consumidores: cuánto cuesta acceder a esta nueva propuesta de la compañía.

Este es el precio del iPhone Duo en Colombia

Según informó Mac Center en su comunicado, el precio del iPhone Duo comienza en $9.199.000 para la versión de 256 GB de almacenamiento. Esta presentación estará disponible en dos colores: cielo nocturno y blanco estrella.

El primer teléfono plegable de Apple llega al país con dos opciones de color y una versión de 256 GB. Foto: Getty Images

La preventa está habilitada desde el 16 de octubre, mientras que la comercialización general del dispositivo comenzará el 23 de octubre, de acuerdo con la información divulgada por el distribuidor.

Una pantalla más grande en un celular plegable

La principal característica del iPhone Duo es su diseño, que permite pasar de un teléfono compacto a una superficie interior de mayor tamaño. De acuerdo con Mac Center, el equipo incorpora una pantalla Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, pensada para consultar documentos, navegar por internet, jugar y ver series.

El distribuidor también destaca las posibilidades de utilizar el dispositivo para varias tareas al mismo tiempo. Esto puede resultar útil para quienes necesitan alternar entre aplicaciones o consultar información sin depender exclusivamente de la pantalla exterior.

Apple publicó las tarifas para arreglar su nuevo teléfono y algunas cifras llaman la atención. Foto: AFP

En cuanto a los materiales, el comunicado señala que el teléfono cuenta con una estructura de titanio, un metal utilizado en dispositivos electrónicos por su resistencia y sus características físicas.

Mac Center resume su propuesta al afirmar que el iPhone Duo busca transformar la manera de “trabajar, crear y disfrutar el contenido desde tu celular”.

La apuesta por los celulares plegables

La llegada del dispositivo también representa una apuesta por una categoría que, según las cifras mencionadas por Mac Center, ha tenido una participación reducida en el mercado mundial.

El comunicado sostiene que los teléfonos con pantallas plegables han representado históricamente apenas el 2 % de las unidades vendidas a nivel global. Frente a ese panorama, la compañía expresa su expectativa de que el iPhone Duo supere, por sí solo, las ventas acumuladas históricas de los modelos de otras marcas en esta categoría.

Se trata de una previsión planteada por Mac Center, no de un resultado de ventas ya alcanzado.

La empresa concluye que el lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa para el mercado colombiano de teléfonos inteligentes, con la que espera impulsar el interés por este tipo de dispositivos.