El iPhone Duo tendría cinco funciones ocultas que Apple todavía no ha revelado

Una reciente filtración sobre los datos internos del sistema operativo de Apple ha sacado a la luz detalles inéditos sobre las capacidades de visualización del próximo iPhone Duo.

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Aunque la compañía ya presentó formalmente este dispositivo y confirmó su salida al mercado el 23 de octubre de 2026, un análisis del código del sistema reveló la presencia de opciones de pantalla adicionales que no fueron exhibidas durante su presentación oficial.

Un diseño flexible que redefine la pantalla en reposo

El iPhone Duo destaca por la versatilidad de su formato de doble pantalla, el cual permite utilizar el teléfono en estado plegado o desplegado, en orientación vertical u horizontal, y en posiciones denominadas “sentada” o “de pie”.

Esta última postura resulta idónea para la reproducción de video y habilita de forma prioritaria la modalidad StandBy (o Modo En Reposo), una función que convierte la pantalla en un panel de información útil cuando el equipo no está en uso activo.

Apple prepara un modo StandBy que funcionará sin necesidad de conectar el iPhone Duo. Foto: Getty Images

A diferencia de las generaciones anteriores de iPhone, en las cuales esta modalidad requería mantener el teléfono conectado a la corriente eléctrica, el iPhone Duo permitirá activar el modo StandBy sin necesidad de estar cargándolo.

El hallazgo en los entornos de prueba para desarrolladores

El descubrimiento fue realizado por el filtrador conocido como pdfu, quien examinó las secuencias de texto y localización en la aplicación interna denominada Rushmore.

Dicha aplicación —destinada a gestionar las distintas carátulas y vistas de reposo— no se encontraba visible de manera directa en el simulador de software de iOS 27.1 (la herramienta virtual que emplean los programadores para probar aplicaciones antes del lanzamiento de un sistema).

Sin embargo, el análisis de sus líneas de código permitió ejecutar y comprobar la existencia de varias interfaces no publicadas.

Las cinco nuevas modalidades de visualización

La revisión del código sacó a la luz cinco herramientas de visualización inéditas diseñadas para enriquecer la experiencia en reposo: