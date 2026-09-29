El iPhone Duo tendría cinco funciones ocultas que Apple todavía no ha revelado

Una reciente filtración sobre los datos internos del sistema operativo de Apple ha sacado a la luz detalles inéditos sobre las capacidades de visualización del próximo iPhone Duo.
Aunque la compañía ya presentó formalmente este dispositivo y confirmó su salida al mercado el 23 de octubre de 2026, un análisis del código del sistema reveló la presencia de opciones de pantalla adicionales que no fueron exhibidas durante su presentación oficial.
Un diseño flexible que redefine la pantalla en reposo
El iPhone Duo destaca por la versatilidad de su formato de doble pantalla, el cual permite utilizar el teléfono en estado plegado o desplegado, en orientación vertical u horizontal, y en posiciones denominadas “sentada” o “de pie”.
Esta última postura resulta idónea para la reproducción de video y habilita de forma prioritaria la modalidad StandBy (o Modo En Reposo), una función que convierte la pantalla en un panel de información útil cuando el equipo no está en uso activo.
A diferencia de las generaciones anteriores de iPhone, en las cuales esta modalidad requería mantener el teléfono conectado a la corriente eléctrica, el iPhone Duo permitirá activar el modo StandBy sin necesidad de estar cargándolo.
El hallazgo en los entornos de prueba para desarrolladores
El descubrimiento fue realizado por el filtrador conocido como pdfu, quien examinó las secuencias de texto y localización en la aplicación interna denominada Rushmore.
Dicha aplicación —destinada a gestionar las distintas carátulas y vistas de reposo— no se encontraba visible de manera directa en el simulador de software de iOS 27.1 (la herramienta virtual que emplean los programadores para probar aplicaciones antes del lanzamiento de un sistema).
Code reveals five more StandBy faces for iPhone Duo:— pdfu (@itspdfu) September 28, 2026
• Home Camera: Single camera view or a grid of up to nine.
• Home Modular: Perhaps a Home accessory-focused Modular.
• Flow (ResponsiveArt): Possibly an animated, abstract face.
• Fade: No design details.
• Snoopy pic.twitter.com/vYg6tD4AHb
Sin embargo, el análisis de sus líneas de código permitió ejecutar y comprobar la existencia de varias interfaces no publicadas.
Las cinco nuevas modalidades de visualización
La revisión del código sacó a la luz cinco herramientas de visualización inéditas diseñadas para enriquecer la experiencia en reposo:
- Home Camera (Cámara de Hogar): Opciones orientadas a la seguridad residencial que permiten visualizar la señal de una sola cámara o un mosaico con múltiples transmisiones de video en tiempo real.
- Home Modular (Hogar Modular): Panel de acceso directo para configurar y operar controles personalizados de automatización y dispositivos inteligentes del hogar.
- Flow (Flujo): Una propuesta visual concebida para mostrar piezas artísticas de carácter interactivo o dinámico que reaccionan de forma fluida.
- Fade (Desvanecimiento): Una modalidad estética que mantendría un concepto visual cercano a la función anterior, aunque los detalles exactos sobre su comportamiento aún no han sido precisados totalmente.
- Snoopy: Una interfaz animada que evocará el estilo y estética de los salvapantallas del personaje incluidos en el sistema operativo para televisores de la marca (tvOS).