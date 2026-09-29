Bill Gates quiere convencer a Trump de poner límites a la IA antes de que sus riesgos sean mayores

Bill Gates quiere llevar directamente a Donald Trump sus preocupaciones sobre el avance de la inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft considera que los gobiernos deben participar en la creación de controles para esta tecnología y que dejar esa tarea únicamente en manos de las empresas no es suficiente.

Bill Gates habla de los desafíos de la IA: “No supimos incorporar los valores humanos adecuados”

Gates quiere hablar directamente con Trump

Durante una entrevista con NBC para el programa Meet the Press, comentó Reuters, Gates explicó que espera reunirse con el presidente estadounidense para hablar sobre los riesgos de la IA y la necesidad de establecer medidas de protección.

“Espero que, dado el trabajo de mi vida en este campo, al decir lo única y diferente que es y lo preocupado que estoy, eso se sume a lo que él está escuchando de otras personas”, afirmó Gates.

Bill Gates espera reunirse con Trump para hablar sobre los riesgos que plantea la IA. Foto: AFP

Su planteamiento llega mientras Trump ha cuestionado la necesidad de nuevas restricciones y ha advertido que una regulación excesiva podría afectar la posición de Estados Unidos frente a China.

No confía solo en las empresas

Para Gates, las compañías tecnológicas no deberían ser las únicas responsables de decidir cómo controlar los posibles riesgos.

“Se necesita que las fuerzas del orden y los políticos entren en la discusión sobre cómo son las salvaguardas y el monitoreo”, sostuvo. “Y eso tiene que ser algo obligatorio”, sentenció.

Bill Gates pide que políticos y autoridades también participen en el control de la IA. Foto: Getty Images

El empresario también rechazó la idea de que la propia industria pueda solucionar por sí sola el problema: “Nadie piensa que la autorregulación sea suficiente”.

A su juicio, establecer controles supondría un esfuerzo adicional para las compañías, pero no necesariamente frenaría de manera drástica el desarrollo de la tecnología.

Una advertencia sobre el alcance de la IA

Gates también habló del escenario que más le preocupa: que personas con malas intenciones utilicen herramientas de inteligencia artificial para provocar daños de gran escala.

“La IA ciertamente es lo suficientemente poderosa como para impulsar eventos que, ya sabe, causen mil millones de muertes”, afirmó durante la entrevista.

Y añadió: “Nunca ha habido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones utilizando las herramientas de IA más recientes”.

El empresario también señaló que un simple mecanismo para apagar los sistemas no resolvería todos los riesgos. Para él, la discusión debe centrarse en establecer diferentes capas de protección y vigilancia.