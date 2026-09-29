Estos errores al guardar los alimentos en la nevera pueden hacer que la factura de energía llegue más cara

La nevera es uno de los electrodomésticos que permanece encendido durante todo el día, por lo que su funcionamiento representa una parte constante del consumo de electricidad en el hogar. Aunque está diseñada para trabajar de manera continua, existen situaciones y hábitos cotidianos que pueden hacer que tenga que esforzarse más para mantener los alimentos a la temperatura adecuada.

De acuerdo con Samsung, uno de los factores que puede incrementar el consumo es abrir la puerta repetidamente o dejarla abierta durante demasiado tiempo. Cada vez que esto ocurre, el aire frío sale y entra aire más cálido del exterior. Como consecuencia, el sistema debe volver a enfriar el interior y puede permanecer funcionando durante más tiempo.

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También influye la forma en que se distribuyen los alimentos. Una nevera demasiado llena puede dificultar la circulación del aire frío, pero mantenerla prácticamente vacía tampoco favorece la estabilidad de la temperatura. Por eso, es importante evitar que los productos bloqueen las salidas de ventilación.

Otro hábito que puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico es guardar comidas todavía calientes. El calor que desprenden eleva temporalmente la temperatura del interior y obliga al sistema de refrigeración a trabajar durante más tiempo.

La ubicación también puede marcar una diferencia. Instalarla en un lugar donde reciba directamente los rayos del sol o cerca de fuentes de calor, como una estufa o un horno, puede dificultar la tarea del sistema de refrigeración y aumentar su esfuerzo para mantener una temperatura estable.

Mujer organizando alimentos en la nevera. Foto: Getty Images

A esto se suman los empaques deteriorados y la acumulación de suciedad en algunas zonas, factores que pueden afectar su funcionamiento y hacer que permanezca encendida durante más tiempo del necesario.

Asimismo, configurar el dispositivo a una temperatura demasiado baja no significa que los alimentos se conservarán mejor. Por el contrario, una configuración excesivamente fría puede incrementar el trabajo del sistema y, en consecuencia, el consumo de energía.

La organización, por tanto, va más allá de acomodar los productos para aprovechar el espacio disponible. Las distintas zonas del aparato pueden presentar variaciones de temperatura, por lo que ubicar cada alimento en el lugar adecuado también ayuda a conservarlo durante más tiempo.

Mujer de espaldas abriendo la nevera. Foto: Getty Images

Cuando los productos se deterioran antes de lo previsto, aumenta la posibilidad de que terminen en la basura. Esto supone una pérdida económica para el hogar y, al mismo tiempo, contribuye al desperdicio de alimentos.

Por esta razón, una distribución adecuada, acompañada de buenos hábitos de uso y mantenimiento, permite aprovechar mejor la refrigeración, favorecer la conservación de los alimentos y evitar gastos innecesarios de energía y productos que terminan desperdiciados.