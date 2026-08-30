La nevera es uno de los electrodomésticos más importantes en hogares, restaurantes y otros lugares donde se almacenan alimentos. Su capacidad para mantener bajas temperaturas ayuda a conservar los productos frescos durante más tiempo, lo que reduce el riesgo de intoxicaciones y enfermedades causadas por comidas en mal estado.

¿Cómo limpiar correctamente una tostadora? El truco para eliminar las migas y los restos de comida sin dañarla

Actualmente existe una amplia variedad de marcas, diseños, tamaños y modelos que se adaptan a diferentes necesidades. Incluso, muchos equipos incorporan funciones con inteligencia artificial para facilitar su uso y mejorar la experiencia de los usuarios.

No obstante, para prolongar su vida útil no basta con utilizarla correctamente o asegurarse de cerrar bien la puerta. También es fundamental realizar mantenimiento periódico y mantenerla limpia, tanto por dentro como por fuera.

¿Por qué es importante limpiar el exterior de la nevera?

Con el paso del tiempo, las puertas, las manijas y los laterales acumulan polvo, huellas, residuos de grasa y otras partículas que terminan adheridas a la superficie. Si esa suciedad no se elimina con frecuencia, puede resultar más difícil retirarla y afectar el aspecto del electrodoméstico.

En la cocina, especialmente cuando se preparan alimentos con aceite o se cocina a diario, pequeñas gotas de grasa quedan suspendidas en el aire y terminan depositándose sobre la nevera y otros aparatos.

Casi nadie limpia esta parte de la nevera y podría acortar su vida útil Foto: Getty Images

Según HCK, empresa especializada en neveras, la limpieza exterior no solo ayuda a conservar una apariencia impecable, sino que también contribuye a mantener el equipo en mejores condiciones durante más tiempo.

Cómo limpiar la nevera para que quede brillante

Para realizar una limpieza efectiva no se necesitan productos especializados. Basta con tener a mano jabón para platos, bicarbonato de sodio, agua tibia, paños suaves, un paño de microfibra y un cepillo de cerdas finas para llegar a las zonas más difíciles.

El primer paso consiste en apagar la nevera y retirar los alimentos, así como los estantes y compartimentos desmontables. Estas piezas pueden lavarse con agua y jabón, mientras que las manchas más difíciles pueden eliminarse con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio.

Después, se recomienda limpiar el interior con un paño suave, prestando especial atención a las esquinas y rincones donde suele acumularse la suciedad.

El sencillo hábito que ayuda a mantener la nevera brillante durante más tiempo. Foto: Getty Images

Para la parte exterior, es suficiente pasar un paño humedecido con agua jabonosa y, posteriormente, secar con un paño de microfibra. En las neveras de acero inoxidable, este último paso ayuda a conservar el brillo y evitar marcas visibles.

Cuando todas las superficies estén completamente secas, se pueden volver a instalar los estantes, encender nuevamente el electrodoméstico y colocar los alimentos en su interior.

Realizar esta limpieza de forma periódica no solo mejora la apariencia de la nevera, sino que también ayuda a prevenir el desgaste prematuro de la superficie, reduciendo la aparición de rayones, manchas difíciles y otros daños que pueden afectar su acabado con el paso del tiempo.