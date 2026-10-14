Una plataforma con más de 500.000 usuarios en Colombia ofrece alternativas para los nuevos creadores

Crear contenido en internet puede ser una forma de compartir conocimientos, mostrar habilidades o desarrollar una comunidad alrededor de un interés particular. Sin embargo, para quienes buscan obtener ingresos de sus publicaciones, el número de seguidores y las condiciones para acceder a las herramientas de monetización son factores que conviene revisar.

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En Colombia, Clapper cuenta con más de 500.000 usuarios registrados, según cifras entregadas por la compañía. Su propuesta contempla opciones para que los creadores puedan recibir dinero sin alcanzar previamente una cantidad mínima de seguidores.

¿Cómo funciona para quienes comienzan?

Entre las alternativas mencionadas por la empresa están las suscripciones, mediante las cuales los seguidores pueden pagar por acceder a publicaciones exclusivas; las propinas directas y los regalos durante transmisiones en vivo. También contempla la venta de productos dentro de la aplicación.

Estas modalidades permiten explorar distintas formas de relacionarse con una audiencia. No obstante, disponer de estas herramientas no garantiza que una cuenta consiga ingresos: los resultados dependen de factores como el interés del público y la disposición de los usuarios a pagar por el contenido.

Edison Chen explicó que la plataforma busca llegar tanto a creadores principiantes como a quienes ya tienen experiencia. Foto: Clapper

Edison Chen, CEO y cofundador de la plataforma, explicó que la intención es ofrecer oportunidades tanto a personas que apenas comienzan como a quienes ya tienen experiencia.

“Clapper busca ser una plataforma complementaria para quienes desean compartir contenido, llegar a nuevas audiencias y construir una comunidad alrededor de sus intereses, sin importar si recién están comenzando o ya tienen experiencia como creadores”, señaló Chen.

La audiencia no es el único factor

La propuesta también contempla publicaciones sobre temas como entretenimiento, educación, deportes, comedia, emprendimiento y experiencias cotidianas. Además, las transmisiones en vivo permiten conversar con los espectadores y responder sus preguntas en tiempo real.

Chen sostuvo que el acceso a las herramientas de monetización no debería depender exclusivamente del tamaño de una comunidad.

Educación, comedia, deportes y emprendimiento hacen parte de los temas que pueden encontrar espacio en las redes sociales. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Queremos que la monetización sea una posibilidad desde el comienzo y no una herramienta reservada únicamente para quienes ya tienen una comunidad masiva. Un creador puede empezar con una audiencia pequeña, desarrollar contenido de manera constante y construir su propio espacio dentro de la plataforma”, explicó.

Para quienes consideran generar ingresos en redes sociales, es importante revisar las condiciones de cada herramienta, las posibles comisiones y los requisitos para retirar el dinero. Tener acceso a opciones de monetización es un primer paso, pero no equivale a recibir ganancias de manera automática.