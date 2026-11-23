La inteligencia artificial comienza a abrirse espacio en el fútbol con una herramienta que podría cambiar la manera en que los clubes encuentran nuevos talentos. Se trata de Footbao, una aplicación que permite a jóvenes jugadores y jugadoras mostrar sus habilidades mediante videos de partidos y entrenamientos, que luego son analizados por un sistema de inteligencia artificial.

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La plataforma, que ya fue probada en América Latina, tiene previsto llegar a Europa en enero de 2027. Su apuesta consiste en facilitar que futbolistas que sueñan con llegar a equipos profesionales puedan mostrar sus capacidades sin depender exclusivamente de que un cazatalentos los descubra en una cancha.

Así funciona la aplicación que utiliza inteligencia artificial para buscar nuevos cracks

El funcionamiento de Footbao comienza con un proceso sencillo: los jóvenes suben videos de sus partidos o entrenamientos y la inteligencia artificial analiza las imágenes para generar informes sobre sus capacidades técnicas, tácticas, físicas y mentales.

Posteriormente, las evaluaciones pasan por filtros y pueden llegar a los ojeadores, quienes tienen la última palabra sobre los jugadores que podrían interesarles a los clubes.

Footbao utiliza inteligencia artificial para analizar videos de jóvenes futbolistas y evaluar sus habilidades dentro del campo. Foto: AFP

La herramienta ya cuenta con unos “182.500 usuarios” y recibe aproximadamente “3.000 videos por semana” solo en Brasil, precisó su director general, el británico Nick Rappolt, durante una conferencia de prensa en Zúrich.

Entre los más de 80 clubes asociados figuran equipos brasileños como Santos FC y Corinthians.

Europa será el próximo destino de la plataforma

Después de su experiencia en América Latina, Footbao prepara su desembarco europeo para enero de 2027. Alemania, Austria y Suiza serán los primeros países en los que estará disponible, aunque la intención de sus responsables es extenderla posteriormente al resto del continente.

Rappolt sostiene que, aunque los jóvenes pueden publicar sus habilidades en plataformas como Instagram o TikTok, conseguir que los clubes se fijen en ellos sigue siendo una de las principales dificultades.

Por eso, aclara que la aplicación no busca sustituir a los ojeadores que recorren las canchas, sino facilitar la identificación de talentos y el contacto entre los futbolistas y las instituciones deportivas.

Los nombres detrás de la aplicación que busca cambiar el fútbol

Footbao tiene su sede en el cantón suizo de Zug y cuenta entre sus inversores con el banquero suizo Boris Collardi, el expresidente del FC Basilea Bernhard Burgener y Murat Yakin, actual director técnico de la selección suiza de fútbol.

Yakin considera que la herramienta puede representar una oportunidad para jugadores que no han conseguido llamar la atención de los equipos profesionales.

“Veo a muchos jugadores talentosos que lo intentan, pero para quienes el sueño no se ha hecho realidad”, explicó a la AFP, asegurando que esta aplicación permite dar “una segunda oportunidad” a algunos jóvenes.

Murat Yakin, actual director técnico de la selección suiza de fútbol, figura entre los inversores de Footbao. Foto: AFP

El entrenador también destacó el valor de los informes que produce la plataforma, pues permiten identificar fortalezas y debilidades, especialmente entre quienes “no cuentan con el asesoramiento de un entrenador o de un reclutador”.

De esta manera, la inteligencia artificial busca convertirse en una herramienta adicional para quienes aspiran a abrirse camino en el fútbol profesional.