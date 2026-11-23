Jensen Huang regresó oficialmente a la dirección de Nvidia este lunes 23 de noviembre, luego de que la junta directiva de la compañía revirtiera su decisión de aceptar la renuncia del empresario. Su reincorporación, que se produjo apenas 11 días después de su salida, estuvo acompañada de una particular escena en las oficinas de la tecnológica: decenas de empleados lo recibieron entre aplausos, gritos de bienvenida y expresiones de cariño.

Nvidia restituye a Jensen Huang tras escándalos de espionaje y romance extramatrimonial

El regreso del cofundador de Nvidia se produjo en medio de una fuerte presión de figuras de Silicon Valley, inversionistas y del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió públicamente que Huang recuperara su cargo.

Aplausos y gritos de “¡Te queremos!”: así recibieron a Jensen Huang en Nvidia

Un video difundido en redes sociales dejó ver el momento en que Huang llegó a las instalaciones de Nvidia y se encontró con un grupo de trabajadores que lo esperaba para darle la bienvenida. En el video se escuchan aplausos y expresiones como “¡Te queremos, Jensen!”, “¡Bienvenido de vuelta!” y “¡Vamos a trabajar!”.

El empresario, vestido con su característica chaqueta de cuero negra, sonrió mientras observaba la reacción de sus compañeros y recibía las muestras de apoyo. La grabación fue compartida inicialmente por un empleado de la compañía identificado como Abir.

Otro registro, publicado por el vicepresidente de Nvidia Ming-Yu Liu, mostró a Huang dirigiéndose a los trabajadores y agradeciéndoles por darle una segunda oportunidad. Durante su intervención, el empresario aseguró que sería un mejor CEO en esta nueva etapa, una frase que provocó otra ronda de aplausos.

La escena se produjo horas después de que la junta directiva anunciara oficialmente su reincorporación como presidente y director ejecutivo, con efecto inmediato.

La carta de los empleados y la presión de Donald Trump para su regreso

La salida de Huang, anunciada el 12 de noviembre, generó inquietud dentro de Nvidia. Un grupo de trabajadores había expresado su respaldo al empresario en una carta dirigida a la junta directiva, en la que advirtió sobre las consecuencias que tendría perder a una figura considerada fundamental para el desarrollo de la compañía.

La junta había aceptado inicialmente su renuncia y nombrado a Colette Kress, directora financiera, como CEO interina. Sin embargo, el panorama cambió durante los días siguientes, cuando Huang manifestó públicamente que estaría dispuesto a regresar si se lo solicitaban.

A ese escenario se sumó Donald Trump, quien instó a la junta a reintegrarlo. El mandatario expresó su respaldo a Huang y sostuvo que su liderazgo era importante para la empresa y para la economía estadounidense. Incluso, después del anuncio, afirmó que su intervención había sido relevante para conseguir el regreso del empresario.

Finalmente, el directorio votó por unanimidad su reincorporación, luego de sostener varias conversaciones con él y recibir información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense. No obstante, Nvidia confirmó que continuará la investigación independiente relacionada con las circunstancias que rodearon la salida de Huang.