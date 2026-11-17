La salida de Jensen Huang de Nvidia abrió un nuevo capítulo en la historia de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Después de que el empresario manifestara su disposición a volver a ocupar la dirección ejecutiva, la posibilidad de su reincorporación generó expectativa entre trabajadores, inversionistas y figuras de Silicon Valley.

Este sería el nuevo CEO que suena en NVIDIA ante la posible salida de Jensen Huang

Nvidia descarta el regreso de Jensen Huang y confirma que buscará otro CEO

La posibilidad de que Jensen Huang vuelva a dirigir Nvidia quedó prácticamente descartada. La junta directiva de la compañía confirmó que no tiene previsto devolverle el cargo de director ejecutivo, pese a que el empresario manifestó públicamente su disposición a retomar las riendas de la tecnológica.

La decisión fue comunicada por Harvey Jones, presidente de la junta directiva, durante la llamada con inversionistas realizada este martes 17 de noviembre, después de que la compañía presentara sus resultados financieros trimestrales.

Según reportó The Wall Street Journal, Jones señaló que el consejo de administración aceptó por unanimidad la renuncia de Huang y no contempla modificar esa determinación. “La junta no tiene intención de restituir a Jensen Huang”, fue el mensaje transmitido durante el encuentro con los inversionistas.

Harvey Jones, presidente del consejo de Nvidia, confirmo que se cerró la puerta al regreso del empresario. Foto: LinkedIn - HARVEY Jones / Getty Images

La compañía también evitó abrir un espacio para preguntas relacionadas con la salida del empresario y su eventual regreso. Mientras tanto, Nvidia contrató a la firma especializada Heidrick & Struggles para encontrar a quien ocupará la dirección ejecutiva de manera permanente.

Por ahora, Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, continúa al frente de la empresa como CEO interina.

La postura de los directivos contrasta con las declaraciones que había realizado Huang, quien aseguró que estaría dispuesto a regresar si su reincorporación representaba lo mejor para la compañía, sus trabajadores y accionistas.

“Me sentiría honrado de atender estos llamados y regresar como director ejecutivo”, expresó el empresario en un mensaje divulgado después de su salida.

La campaña que reunió miles de firmas para pedir que Jensen Huang vuelva a Nvidia

La decisión de la junta se produce en medio de una iniciativa impulsada por trabajadores, antiguos empleados, accionistas y simpatizantes del empresario. La página Stand with Jensen habilitó una carta abierta para solicitar que los directivos reconsideren su salida.

La petición plantea que Huang merece un proceso justo y cuestiona las circunstancias en las que abandonó la compañía que ayudó a construir durante 33 años. Entre sus solicitudes está permitir su regreso mientras se desarrolla una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.

“Jensen merece un debido proceso, no un juicio de masas”, señala uno de los apartados de la carta.

La convocatoria también recibió el respaldo de figuras reconocidas del sector tecnológico, entre ellas Elon Musk, Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, y Tobias Lütke, de Shopify.

Elon Musk, Tim Sweeney y Tobias Lütke respaldaron la petición a favor de Huang. Foto: Bloomberg via Getty Images

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la participación de personas que se identifican como empleados actuales de Nvidia. Según las cifras publicadas por la plataforma el 17 de noviembre, la iniciativa había superado las 194.000 firmas, de las cuales cerca de 9.800 correspondían a trabajadores de la compañía.

La campaña es independiente y no cuenta con el respaldo oficial de Nvidia ni de Jensen Huang.

Trump no perdonó la salida de Jensen Huang y dio el nombre de quien quiere que sea el nuevo CEO de Nvidia: “Una leyenda”

Donald Trump propuso a Tim Cook para reemplazar a Jensen Huang

La búsqueda de un nuevo director ejecutivo también ha puesto sobre la mesa varios nombres de figuras reconocidas de la industria tecnológica. Uno de los que más llamó la atención fue el de Tim Cook, expresidente de Apple, a quien Donald Trump señaló públicamente como su candidato para ocupar el cargo en Nvidia.

Trump elogió la gestión de Huang y señaló a Cook como su favorito para asumir el cargo. Foto: Truth Social - @realDonaldTrump

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: “Ahora que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, hay un solo hombre para reemplazarlo: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a otra leyenda!”.