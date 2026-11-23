Apple prepara una nueva etapa de lanzamientos para los primeros meses de 2027, con una apuesta centrada en renovar su catálogo de dispositivos más económicos.

La compañía tendría previsto presentar varios equipos entre febrero y marzo, en fechas que coincidirían con la llegada de iOS 27.4, una de las próximas actualizaciones de su sistema operativo.

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Entre las novedades que se esperan figuran nuevos modelos de iPad, el MacBook Neo y una versión renovada del MacBook Air.

A esta lista también se sumarían los iPhone 18 y 18e, con los que Apple buscaría ampliar sus opciones para quienes no desean adquirir los modelos más costosos de la marca.

Este movimiento llegaría después de un segundo semestre marcado por productos de gama alta y apuestas diferentes dentro de su ecosistema. Durante el otoño, la empresa presentó los iPhone 18 Pro, además de otros dispositivos como el iPhone Duo, el MacBook Pro con pantalla táctil y la pantalla HomeView.

La información fue compartida por Mark Gurman, periodista de Bloomberg, en su boletín Power On. Según sus previsiones, la concentración de lanzamientos entre febrero y marzo respondería a una nueva forma de organizar la presentación de productos de Apple.

Imagen de referencia de iOS 27. Foto: Getty Images

El cambio estaría relacionado con la estrategia que busca impulsar John Ternus, director ejecutivo de la compañía. Su intención sería distribuir las novedades a lo largo del año, en lugar de reservar la mayoría de los anuncios para unos pocos eventos de gran tamaño.

De esta manera, cada dispositivo podría tener un espacio propio y recibir mayor atención desde su presentación hasta su llegada a las tiendas.

Logo de Apple en tienda. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, el calendario de 2027 no terminaría con estos lanzamientos. Gurman también anticipa que Apple podría presentar nuevos Apple Watch, los iPhone 20, gafas inteligentes y unos AirPods equipados con cámaras.

Estos últimos tendrían como una de sus principales funciones el uso de Visual Intelligence, una tecnología que permitiría reconocer elementos del entorno y obtener información sobre lo que rodea al usuario.