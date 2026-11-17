Apple prepara una nueva alternativa para desbloquear su primer teléfono plegable. La compañía comenzó a probar una función de reconocimiento facial que permitirá acceder al iPhone Duo mediante la cámara frontal, sin necesidad de incorporar componentes adicionales al dispositivo. La novedad fue detectada en la segunda beta de iOS 27.3.

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El iPhone Duo, presentado en septiembre de 2026 y comercializado desde finales de octubre, marcó la entrada de Apple en el mercado de los celulares plegables. Su diseño apuesta por una pantalla más ancha y compacta, con proporciones similares a las de un pasaporte, y llegó a las tiendas con precios desde los 2.339 euros.

No obstante, el dispositivo debutó con una ausencia importante frente a otros modelos de la marca: Face ID. Hasta ahora, quienes tienen este equipo deben utilizar Touch ID, mediante el lector de huellas dactilares, o introducir su contraseña para acceder al teléfono.

Esta situación podría cambiar con una próxima actualización del sistema operativo. Según información conocida por MacRumors, Apple está experimentando con un mecanismo que utiliza la cámara frontal convencional para identificar el rostro del propietario y permitir el desbloqueo del celular.

Imagen de referencia de la pantalla del iPhone Duo. Foto: Getty Images

Sin embargo, esta alternativa tiene diferencias importantes frente a Face ID. El sistema tradicional de Apple utiliza una cámara TrueDepth y sensores especializados que capturan información tridimensional del rostro. En cambio, la nueva herramienta depende únicamente de la cámara frontal, por lo que no alcanza el mismo nivel de protección.

La propia compañía advierte sobre estas limitaciones en la versión de prueba de iOS 27.3. Por esta razón, estableció algunas restricciones para su funcionamiento: el reconocimiento facial solo podrá utilizarse desde la pantalla de bloqueo y será necesario haber desbloqueado previamente el equipo con Touch ID o el código de acceso durante los últimos 45 minutos.

Además, esta herramienta no servirá para autorizar pagos ni confirmar compras mediante Apple Pay. De esta manera, la compañía mantiene separadas las funciones de acceso al dispositivo de aquellas que requieren mayores garantías de seguridad.

Imagen de referencia del iPhone Duo de Apple. Foto: Bloomberg via Getty Images

Se espera que iOS 27.3 llegue al público en diciembre de 2026. Si la compañía mantiene sus planes, los propietarios del iPhone Duo podrían recibir esta nueva opción a través de una actualización de software, sin tener que cambiar de dispositivo.

Por otra parte, Bloomberg ha señalado que Apple contempla incorporar Face ID como tal en una futura generación del teléfono plegable. Esto significaría que el reconocimiento facial avanzado podría llegar con el iPhone Duo de segunda generación.