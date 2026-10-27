Apple confirmó daños en la pantalla del iPhone Duo: cómo puede solicitar el reemplazo del dispositivo

Apple confirmó que reemplazará las unidades defectuosas del iPhone Duo luego de que algunos usuarios reportaran daños en la pantalla interna pocos días después de comenzar a utilizar el dispositivo. Los primeros casos apuntan a la aparición de grietas en la zona central, donde se encuentra el mecanismo que permite doblar el teléfono.

Apple estaría preparando el iPhone Duo 2 y podría recuperar una función clave que le faltó al primero

El problema salió a la luz poco después del lanzamiento oficial del primer celular plegable de la compañía, que llegó al mercado el pasado 23 de octubre. Según los reportes, las fisuras atraviesan la pantalla interior en distintas direcciones, tanto horizontal como verticalmente, lo que ha generado inquietud entre los primeros compradores.

Frente a esta situación, reconoció que tiene conocimiento de las fallas, aunque por ahora no ha explicado qué las estaría provocando. La compañía indicó que quienes tengan inconvenientes con la superficie pueden comunicarse con su servicio de atención AppleCare para gestionar el reemplazo del equipo.

Imagen de referencia del iPhone Duo. Foto: Getty Images

En declaraciones recogidas por el medio especializado Engadget, según Europa Press, la empresa señaló que el problema afecta a un número reducido de unidades y recomendó a los usuarios que detecten daños solicitar asistencia para obtener un dispositivo de reemplazo.

Pese a estos inconvenientes, Apple destacó la recepción positiva que ha tenido el iPhone Duo entre sus primeros compradores. También resaltó los avances de los desarrolladores, que están adaptando sus aplicaciones para aprovechar las características de la pantalla plegable y las posibilidades que ofrece este formato.

Por otra parte, el equipo de iFixit, una comunidad especializada en reparación y análisis de dispositivos electrónicos, planteó una posible explicación para los daños. Según su evaluación, el diseño de la bisagra podría estar relacionado con el problema, debido a que algunos de sus componentes no siempre se repliegan de manera adecuada.

Imagen de referencia del iPhone Duo es exhibición. Foto: Getty Images

A esta complejidad se suma un cable flexible, diseñado con una estructura similar a un acordeón, que pasa por esa zona y queda cerca del borde de la batería.

De acuerdo con el análisis, la presión que se acumularía en ese punto podría explicar los crujidos que algunos usuarios aseguran haber escuchado antes de que aparecieran las grietas.

El iPhone Duo fue presentado el 9 de septiembre y comenzó a venderse oficialmente el 23 de octubre. Por ahora, queda por conocer si Apple ofrecerá más detalles sobre el origen de las fallas y si el inconveniente podría extenderse a otras unidades del dispositivo.