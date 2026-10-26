¿Cuántos amigos se necesitan para ser feliz? Estudio científico reveló sorprendente respuesta

La felicidad es una de las grandes preguntas que ha acompañado a la humanidad durante décadas. Para algunas personas, tener un círculo social amplio puede ser sinónimo de bienestar, pues les brinda compañía y la sensación de ser importantes para los demás.

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Sin embargo, más allá de la cantidad de personas con las que se relaciona alguien, la calidad de esos vínculos también desempeña un papel fundamental en la salud y el bienestar.

Así lo señala un estudio publicado en 2025 en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, titulado Por qué la amistad y la soledad afectan a nuestra salud. La investigación explica que, aunque los seres humanos necesitan relacionarse, las amistades involucran procesos cognitivos y neuronales complejos que pueden tener consecuencias para la salud cuando estos lazos se debilitan.

La evidencia recopilada indica que tanto la cantidad como la calidad de las relaciones cercanas, especialmente con amigos y familiares, influyen en el bienestar físico y mental.

“La amistad desempeña un papel fundamental en nuestras vidas, ya que nos brinda apoyo emocional y de otro tipo, además de crear las comunidades de las que ha dependido nuestra supervivencia”, explica Robin Dunbar, autor del estudio.

Imagen de referencia de tres mujeres hablando. Foto: Getty Images

No obstante, el investigador también advierte que vivir en grupo puede generar estrés y afectar la salud física, mental e incluso reproductiva. Establecer y conservar amistades requiere tiempo, esfuerzo y ciertas habilidades, como comprender las intenciones de los demás, controlar los impulsos y evitar que los intereses individuales deterioren las relaciones.

¿Cuántos amigos se necesitan para ser feliz?

Mantener vínculos cercanos puede tener efectos positivos que van más allá de la compañía. Según la investigación, las personas con redes sociales sólidas tienden a vivir más tiempo, presentan menos enfermedades y suelen recuperarse mejor de los problemas de salud.

Por esta razón, Dunbar destaca la importancia de contar con unas cinco personas de confianza. Más que acumular contactos, lo fundamental es cultivar relaciones basadas en la confianza, el acompañamiento y la ayuda mutua. Estos vínculos pueden fortalecerse mediante actividades cotidianas, como conversar, compartir una comida o reír juntos.

Imagen de referencia de un grupo de amigos compartiendo. Foto: Getty Images

Así las cosas, explica que las relaciones sociales se organizan en distintos círculos, de acuerdo con el grado de cercanía. En el más íntimo se encuentran alrededor de cinco personas de máxima confianza, mientras que los demás grupos incluyen amistades menos cercanas, conocidos y personas con las que existe un contacto ocasional.

De esta manera, el bienestar social no depende necesariamente de tener una agenda llena de contactos, sino de construir y mantener relaciones significativas que proporcionen apoyo y compañía.