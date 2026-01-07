En las redes sociales parece posible, pero en la vida real la antropología lo pone en duda: esto dice la teoría de Dunbar

En tiempos de seguidores, likes y listas interminables de contactos, la idea de tener cientos o miles de relaciones parece normal, sin embargo, fuera de la pantalla, la ciencia social plantea una pregunta incómoda: ¿realmente se puede sostener un vínculo significativo con tantas personas?

Desde la antropología, una teoría formulada hace décadas vuelve a cobrar fuerza en pleno auge digital y pone límites a esa ilusión de conexión permanente.

La llamada teoría de Dunbar se ha convertido en una referencia clave para entender cómo funcionan las relaciones humanas más allá de las plataformas virtuales. Aunque no es una regla absoluta, sí ofrece una explicación sencilla sobre por qué, pese a estar hiperconectados, los círculos cercanos siguen siendo reducidos.

Un límite invisible para los vínculos humanos

La teoría fue desarrollada por el antropólogo británico Robin Dunbar, quien propuso que las personas solo pueden mantener un número limitado de relaciones estables y reconocibles. No se trata de conocidos ocasionales, sino de lazos en los que existe interacción frecuente, memoria compartida y cierto compromiso emocional.

La teoría también plantea que las relaciones se organizan en capas, cada una con distinto nivel de cercanía:

5 personas: círculo íntimo (familia cercana o mejores amigos)

15 personas: amistades muy cercanas

50 personas: amigos con contacto frecuente

150 personas: relaciones estables y reconocibles

500 personas: conocidos

1.500 personas: personas que se pueden reconocer de vista

Según esta idea, el número aproximado ronda las 150 personas. Dentro de ese grupo, los vínculos no son iguales: hay un núcleo muy pequeño de personas cercanas, como familiares o amigos íntimos, y otros círculos más amplios donde la relación es menos profunda.

Investigadores señalan que la personalidad influye de forma clara: quienes son más sociables suelen manejar círculos algo más amplios, mientras que las personas introvertidas tienden a reducirlos. Dunbar también planteó que las mujeres, en general, logran sostener redes afectivas más amplias en el nivel de mayor cercanía, gracias a una mayor inversión emocional en sus relaciones.

Redes sociales, críticas y el dilema de la conexión real

Con el paso del tiempo, la teoría no ha estado exenta de críticas, en donde investigadores sostienen que sus bases encajan mejor en sociedades antiguas o comunidades pequeñas, y que no reflejan del todo la complejidad del mundo moderno. Hoy, una sola persona puede interactuar en línea con miles o incluso millones de usuarios sin necesidad de contacto físico, algo impensable hace unas décadas.

Sin embargo, el debate no se centra solo en la cantidad, sino en la calidad de esas relaciones. La expansión de las redes sociales ha reavivado la discusión sobre la pérdida del trato cara a cara y su impacto en la forma en que las personas se relacionan.

En un contexto donde cada vez son menos quienes han vivido sin internet, la interacción digital ha reemplazado, en muchos casos, la conversación directa.