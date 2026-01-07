Ciencia

En las redes sociales parece posible, pero en la vida real la antropología lo pone en duda: esto dice la teoría de Dunbar

Tener miles de contactos no garantiza relaciones cercanas fuera del entorno digital.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de enero de 2026, 3:03 a. m.
La antropología plantea que la mente humana no puede sostener vínculos ilimitados.
La antropología plantea que la mente humana no puede sostener vínculos ilimitados. Foto: Getty Images

En tiempos de seguidores, likes y listas interminables de contactos, la idea de tener cientos o miles de relaciones parece normal, sin embargo, fuera de la pantalla, la ciencia social plantea una pregunta incómoda: ¿realmente se puede sostener un vínculo significativo con tantas personas?

Desde la antropología, una teoría formulada hace décadas vuelve a cobrar fuerza en pleno auge digital y pone límites a esa ilusión de conexión permanente.

La llamada teoría de Dunbar se ha convertido en una referencia clave para entender cómo funcionan las relaciones humanas más allá de las plataformas virtuales. Aunque no es una regla absoluta, sí ofrece una explicación sencilla sobre por qué, pese a estar hiperconectados, los círculos cercanos siguen siendo reducidos.

Un límite invisible para los vínculos humanos

La teoría fue desarrollada por el antropólogo británico Robin Dunbar, quien propuso que las personas solo pueden mantener un número limitado de relaciones estables y reconocibles. No se trata de conocidos ocasionales, sino de lazos en los que existe interacción frecuente, memoria compartida y cierto compromiso emocional.

Tecnología

Nuevo cachorro labrador robot sorprendió al mundo durante el CES 2026: video enseña cómo reacciona al tacto humano

Tecnología

Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

Tecnología

La cifra aterradora del Banco Mundial: la Tierra pierde esta cantidad de agua dulce cada segundo

Tecnología

Así puede volverse millonario como la persona que ganó 400.000 dólares con la captura de Nicolás Maduro

Tecnología

Memoria RAM virtual en celulares: ¿cómo funciona y cuáles son sus límites?

Tecnología

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

Tecnología

La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

Tecnología

Si desea evitar recalentamientos o posibles daños en la pantalla de su televisor, este es el lugar donde nunca debería ubicarlo

Nación

Los secretos de las pinturas de Chiribiquete que podrían cambiar la historia de Colombia y de América Latina: hubo una sociedad antes de los registros

Cultura

El Premio Princesa de Asturias premia la labor del impresionante Museo Nacional de Antropología de México

Reconocer a alguien no significa tener una relación cercana, según la clasificación planteada por Dunbar.
Según esta teoría, el círculo más íntimo suele estar compuesto por muy pocas personas. Foto: Getty Images

La teoría también plantea que las relaciones se organizan en capas, cada una con distinto nivel de cercanía:

  • 5 personas: círculo íntimo (familia cercana o mejores amigos)
  • 15 personas: amistades muy cercanas
  • 50 personas: amigos con contacto frecuente
  • 150 personas: relaciones estables y reconocibles
  • 500 personas: conocidos
  • 1.500 personas: personas que se pueden reconocer de vista

Según esta idea, el número aproximado ronda las 150 personas. Dentro de ese grupo, los vínculos no son iguales: hay un núcleo muy pequeño de personas cercanas, como familiares o amigos íntimos, y otros círculos más amplios donde la relación es menos profunda.

Investigadores señalan que la personalidad influye de forma clara: quienes son más sociables suelen manejar círculos algo más amplios, mientras que las personas introvertidas tienden a reducirlos. Dunbar también planteó que las mujeres, en general, logran sostener redes afectivas más amplias en el nivel de mayor cercanía, gracias a una mayor inversión emocional en sus relaciones.

La palabra del año 2025, según Dictionary.com: no tiene significado concreto y mucha gente ni la entiende

Redes sociales, críticas y el dilema de la conexión real

Con el paso del tiempo, la teoría no ha estado exenta de críticas, en donde investigadores sostienen que sus bases encajan mejor en sociedades antiguas o comunidades pequeñas, y que no reflejan del todo la complejidad del mundo moderno. Hoy, una sola persona puede interactuar en línea con miles o incluso millones de usuarios sin necesidad de contacto físico, algo impensable hace unas décadas.

Sin embargo, el debate no se centra solo en la cantidad, sino en la calidad de esas relaciones. La expansión de las redes sociales ha reavivado la discusión sobre la pérdida del trato cara a cara y su impacto en la forma en que las personas se relacionan.

La calidad de los vínculos se ha vuelto el eje de la discusión.
Algunos investigadores creen que la propuesta funciona mejor en sociedades pequeñas. Foto: Getty Images

En un contexto donde cada vez son menos quienes han vivido sin internet, la interacción digital ha reemplazado, en muchos casos, la conversación directa.

Más de Tecnología

Las redes amplían el contacto, pero no siempre fortalecen las relaciones reales.

En las redes sociales parece posible, pero en la vida real la antropología lo pone en duda: esto dice la teoría de Dunbar

CES 2026 presentó un dispositivo que combina inteligencia artificial y afecto.

Nuevo cachorro labrador robot sorprendió al mundo durante el CES 2026: video enseña cómo reacciona al tacto humano

Nadella enfatiza que la tecnología debe potenciar a las personas, no reemplazarlas.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

La escasez hídrica ya tiene cifras claras que muestran una tendencia preocupante.

La cifra aterradora del Banco Mundial: la Tierra pierde esta cantidad de agua dulce cada segundo

La clave no estuvo en la suerte, sino en anticiparse a un evento global.

Así puede volverse millonario como la persona que ganó 400.000 dólares con la captura de Nicolás Maduro

Así funciona la RAM virtual en celulares.

Memoria RAM virtual en celulares: ¿cómo funciona y cuáles son sus límites?

Una vasija encontrada a comienzos del siglo XX guardaba más que restos humanos.

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

Por qué un almacenamiento saturado provoca bloqueos y cierres inesperados

La configuración que necesita hacerle a su Smart TV, logrará prevenir que se vuelva lento

La ubicación del televisor en el hogar determina su funcionamiento y durabilidad

Si desea evitar recalentamientos o posibles daños en la pantalla de su televisor, este es el lugar donde nunca debería ubicarlo

La foto que Ian Weber publicó, sobre la captura de Nicolás Maduro, y que él mismo confirmó que la hizo con IA

Foto de Maduro detenido resultó siendo falsa y su creador habló: “Todos estaban desesperados por publicar la fotografía del arresto”

Noticias Destacadas